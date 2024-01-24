Mersin'e 6 Atıksu Arıtma Tesisi ve 3 Derin Deniz Deşarjı Yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, IFC ve EBRD Ortak Kredi/Hibe Destek Projesi çerçevesinde Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilisi Marco Sorge'yi kabul etti. Başkan Seçer, IFC yetkilisiyle MESKİ Genel Müdürlüğünün 6 atıksu arıtma tesisi ve 3 derin deniz deşarjı projesi ile 'Metro Projesi'ne yönelik kredi ve hibe desteklerini görüştü. IFC yetkilisi Sorge, Mersin genelinde planlanan projeler hakkında da detaylı bir şekilde bilgilendirildi.



Mersin’de birçok yeni proje daha hayata geçmeye başlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekonomik büyümeyi desteklemek, ülkelerin reformlarına katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çeşitli projelere yatırım yapan IFC ve EBRD, Mersin’de de birçok projenin hayata geçmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesine katkı sağlayacak. Bu çerçevede başlayacak projeler için MESKİ’ye toplamda 70.7 milyon avro kredi/hibe sağlaması planlanarak, 35 milyon avroya kadar EBRD kredisi, 5 milyon avroya kadar CTF imtiyazlı kredisi, 30 milyon avroya kadar diğer finans kuruluşları kredisi ve 0.70 milyon avroya kadar da donörlerden teknik işbirliği hibeleri olmak üzere toplamda 70,7 milyon avroya kadar olan dış finansman konusunda mutabakat sağlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, uygun faizli kredi ve hibelerle birlikte birçok projeyi hayata geçirecek. EBRD ve IFC tarafından sağlanacak finansman ile Atakent-Atayurt-Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı, Silifke 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi, Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı, Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projeleri için toplam 70.7milyon avro kredi/hibe kullanacak.

Projelerin ihalelerinin ise kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Vira Haber