Mersin'in gündemi balık çiftlikleri

Mersin’de Silifke ile Anamur ilçeleri arasına kurulması planlanan balık çiftliklerini meclis gündemine taşıyan CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi verdi. Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen de "Balık çiftlikleri deniz eko sistemi ve doğal hayatı yok ediyor" diyerek projeye tepki gösterdi.

Çiftliklerdeki balıkların yemlenmesinde GDO'lu mısır ve soya kullanıldığını belirten CHP'li Başarır, hastalıklara karşı yapılan ilaçlamanın da kimyasal madde içerdiğini söyledi. Çiftliklerdeki balıkların insanların tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Başarır, "Anamur'da 5 şirketin kuracağı balık çiftliklerine ilişkin 24 Temmuz’da ÇED toplantısı yapacağı bilinmektedir. Türkiye’nin en temiz 5 denizinden biri olan Anamur’da kurulması planlanan balık çiftlikleri, doğal yaşam alanlarını kısıtlayacağı gibi bölge halkını da olumsuz etkileyecektir" dedi.

Başarır'ın yazılı olarak cevaplanması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği önergede şu sorular yer aldı:

"Mersin İli, Anamur İlçesinde kurulması planlanan ve bulunduğu ortamı kirleten balık çiftliklerinin ÇED toplantısını yapmadan engellenmesi düşünülmekte midir? Bölgede kurulması planlanan balık çiftliklerine karşı mücadele eden Mersin Halkının aşırı tepkisi göz ardı mı edilecektir? Balık çiftliklerinin kurulması halinde meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların sorumlusu kim ya da kimler olacaktır? Size göre halkın sağlığı mı yoksa bölgede balık çiftliği kuracak olan şirketlerin ekonomik kazanç sağlaması mı önemlidir? Bulunduğu ortamı kirleten balık çiftliklerinin kurulması, 'Ben çevrecinin daniskasıyım' diyen AKP Genel Başkanı’nın sözüyle çelişkili değil midir?"

Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen ise çiftliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, çiftliklerin deniz kirliliğine neden olduğu için Muğla'nın turizmini olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, "Balık çiftlikleri deniz eko sistemi ve doğal hayatı yok ediyor. Çiftlikler Anamur'da da turizme zarar verecektir. Bizler Anamur'da denizlerimizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak projeye karşıyız. Dernek olarak kanunlar çerçevesinde hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Vira Haber