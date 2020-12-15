Mersinli Balıkçılardan "Sel Nöbeti"

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, gün içerisinde ilçede sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Barınak çevresinde önlem aldıklarını dile getiren Sakın, "İlçemizde etkili olan sağanak sonucu 5 kayık battı, 5 tekne batma tehlikesi yaşadı. Can kaybı ve yaralanma yok. Batan kayıkları yarın çıkaracağız. Bu gece de balıkçılarımız olası tehlikelere karşı gece nöbet tutacak." diye konuştu.

Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu 5 balıkçı kayığı batmış, 5 teknede batma riskine karşı traktörlerle karaya çıkarılmıştı.

Vira Haber