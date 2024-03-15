Meteoroloji Uyardı: "Adana Olağanüstü Kurak İl Oldu"

Şubat ayında Türkiye’de 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kıran Adana Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık durumuna göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında gösterdi. Öte yandan ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi)’nin paylaştığı verilere göre Adana’nın içme suyunu karşılayan Çatalan Barajında, doluluk oranı yüzde 77,85 olarak açıklandı.

Adana’da Şubat ayının kurak geçmesine rağmen henüz böyle bir riskin olmadığı belirtildi. Ancak kuraklığın böyle devam etmesi sonucunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre ileriki yıllarda olağanüstü kuraklık derecesinde riskler ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Vira Haber