Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege’de rüzgarın (06.01.2024) Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, (07.01.2024) Pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (08.01.2024) Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Ege Denizi, Fırtına
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