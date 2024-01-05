Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege’de rüzgarın (06.01.2024) Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, (07.01.2024) Pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (08.01.2024) Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber