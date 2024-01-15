Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Orta ve Güney Ege’de rüzgarın bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı (16.01.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Ege Denizi, Fırtına
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