Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıklamasının ardından bazı illere sarı kodlu uyarı verdi.

İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı ve çarşamba sabahına kadar devam edeceği bildirildi.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Kıyı Ege için yapılan uyarıda ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Vira Haber