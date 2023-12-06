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Meteorolojinden 5 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteorolojinden 5 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman’da yarın kuvvetli sağanak yağışların olacağı belirtildi.
Açıklamada; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Vira Haber

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