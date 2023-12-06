Meteorolojinden 5 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman’da yarın kuvvetli sağanak yağışların olacağı belirtildi.

Açıklamada; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Vira Haber