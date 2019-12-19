Midye çiftliği ruhsatı iptal edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Erdek’in Paşalimanı Adası Kablo mevkinde midye çiftliği ruhsatı alan özel bir şirketin belirtilen zaman diliminde üretime geçmediği gerekçesiyle ruhsatının iptal edildiği öne sürüldü.
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Balıkesir Gıda Tarım ve İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ruhsatının iptal edilmesine rağmen üretim faaliyetlerine başlayan mideye çiftliğinde bir dizi denetimlerde bulunmak üzere yarın Erdek’in Paşalimanı Adası’na geleceği öğrenildi.
Mahallerinde midye çiftliği istemediklerini söyleyen Paşalimanı Muhtarı Deniz Kıran,”Bununla ilgili Cimer ve ilgili kuruluşlara gerekli şikayetlerimizi yaptık. Mahallemize gelecek olan heyete de toplanan imzaları teslim edeceğiz. Ruhsatı iptal edilen çiftlikte şikayetlerin ardından yapılacak denetim öncesinde midye ekim faaliyetlerine başlanılmasını da kabul etmiyoruz” dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Erdek, Paşalimanı Adası, midye çiftliği, tarım bakanlığı, balıkçılık, çed, Deniz Kıran
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