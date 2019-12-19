Midye çiftliği ruhsatı iptal edildi

Balıkesir Gıda Tarım ve İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ruhsatının iptal edilmesine rağmen üretim faaliyetlerine başlayan mideye çiftliğinde bir dizi denetimlerde bulunmak üzere yarın Erdek’in Paşalimanı Adası’na geleceği öğrenildi.

Mahallerinde midye çiftliği istemediklerini söyleyen Paşalimanı Muhtarı Deniz Kıran,”Bununla ilgili Cimer ve ilgili kuruluşlara gerekli şikayetlerimizi yaptık. Mahallemize gelecek olan heyete de toplanan imzaları teslim edeceğiz. Ruhsatı iptal edilen çiftlikte şikayetlerin ardından yapılacak denetim öncesinde midye ekim faaliyetlerine başlanılmasını da kabul etmiyoruz” dedi.

Vira Haber