Midye tarlasında hasat zamanı

Sokak lezzetleri arasında yer alan, içerisine baharatlı pirinç pilavı doldurularak tüketilen midye, 18 ay sonra tam olgunluğa ulaşınca hasat ediliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi.

Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.

Üretimin 300 tonunun işlenerek AB ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Uzunoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz. Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak."

"Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz"

Uzunoğlu, midyenin suyu süzerek beslendiği için su kalitesini iyileştirdiğini anlatarak, "Doğaya zarar vermeden ekolojik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz. Midye, tamamen suyu süzerek sudaki planktonik organizmalarla besleniyor. Erdek'te yaptığımız araştırmalarda deniz suyunun temiz olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Son teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti: "Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor."

Uzunoğlu, midyenin iç piyasaya kilogram bazında 4-12 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yurt dışına ise işleyip 5-6 avrodan satıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi bir girdi aslında. Ülkemiz kazanıyor, milli yatırımcı kazanıyor." dedi.

"Sağlıklı bir üretim gerçekleştiğini gözlemliyoruz"

Midye çiftliğinde dalış gerçekleştiren ünlü sualtı fotoğrafçısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan da Erdek Körfezi ile ilgili daha önce kitap çalışması yaptıklarını anımsattı.

Ceylan, şimdi de sualtı yaşamını tanıtım filmiyle aktaracaklarını dile getirerek, "Midyeyi çok severim. Midyelerin içinde dalış yapıp yüzmek, çekim gerçekleştirmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Dalış ekibinde yer alan Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Murat Kulakaç da 32 yıldır aktif dalgıçlık yaptığını söyledi.

Kulakaç, Bandırma ve Erdek körfezlerinde uzun süredir araştırma yaptıklarını anlatarak, "Midyeler deniz suyunu süzerek temizliyor. Deniz temizliğine katkısı olan bir canlı türü." ifadelerini kullandı.

Vira Haber