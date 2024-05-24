Milli Savaş Gemileri ve Vurucu İHA’lar, EFES Tatbikatı’nda Boy Gösterecek

Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., muharebe alanında başarıyla kanıtlanmış milli teknolojileriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan ve İzmir Seferihisar’da başarıyla devam eden EFES-2024’e bu yıl, 50 ülkeden 11 bin personel katılıyor.

Milli Korvetler EFES-2024’e Güç Veriyor

STM’nin milli imkanlarla donattığı savaş gemileri ve taktik mini İHA sistemleri, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında, aktif olarak görev alıyor. STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması’na bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı’nın çeşitli gemileri, tatbikatın fiilî atışlı arazi safhasında görevini başarıyla yerine getiriyor. STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk gemisi TCG PİRİREİS de tatbikatta yer alıyor. STM’nin milli ve modern sistemlerle modernize ederek ömürlerini uzattığı AY, PREVEZE ve GÜR sınıfı denizaltılar da EFES Tatbikatı’nda Türk Donanması’na güç veriyor.

STM’nin milli imkanlarla geliştirdiği taktik mini İHA sistemlerinin de tatbikat kapsamında TSK tarafından kullanılması planlanıyor.

TCG İSTANBUL ve STM500 Denizaltısı Efes’te Boy Gösterecek

Tatbikat kapsamında açılan “Savunma Sanayi Sergisi”nde, TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan milli ve modern sistemler de yerli-yabancı heyetlere tanıtılacak. STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL), STM’nin kendi öz kaynakları ile başlattığı, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500 ve sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu, STM standında yerini alacak.

Taktik mini İHA sistemlerinde ise; TSK’nın 2018 yılında envanterine giren, özellikle terörle mücadelede etkin görev alan ve 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU, Türk güvenlik güçlerinin envanterine 2022 yılında giren, mühimmat bırakan İHA BOYGA, Türkiye dahil üç ülkede görev yapan milli gözcü İHA TOGAN ve geçen yıl ihracat başarısına imza atan sabit kanatlı milli vurucu İHA ALPAGU, tatbikatta heyetler tarafından STM standında yakından incelenecek.

Güleryüz: Mavi Vatan ve Gök Vatan’ın Milli Teknolojileriyle Yerimizi Aldık

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Kahraman Ordumuz, bölgemizin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatı olan EFES’te, imkan ve kabiliyetlerini göstermenin yanı sıra, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii ürünlerimizi de etkin şekilde kullanarak, dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı askerlere yakından tanıtma imkanı sağlıyor. STM olarak bizler de Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde, Mavi Vatan ve Gök Vatan için geliştirdiğimiz milli savaş gemilerimiz ve taktik sahada sürprizler yaratan mini İHA sistemlerimizle, EFES Tatbikatı’nda Mehmetçiğimize güç vermekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber