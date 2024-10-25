Milli Savunma Bakanı Güler, SAHA EXPO'da Stantları Gezdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile birlikte SAHA EXPO’da stantları ziyaret ederek, sergilenen teknolojileri inceledi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da firmaların stantlarını gezdi. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik etti.
Vira Haber
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Etiketler : Yaşar Güler, Saha Expo, Uluslararası Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
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