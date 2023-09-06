Milli Sporcular, Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Laredo bölgesinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, ay-yıldızlı ekip de katılacak.

A Milli Takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

Koray Demirel, Barış Beyazıt Uysal, Mehmet Ferit Çalıkuşu, Adnan Kalça, Ali Ercüment Kalabas, Fahrihan Uysal, Serhan Dağdan, Sabri Kılıç, Hüseyin Taşdibi.

Vira Haber