Milli Teknolojinin İlk Kullanıcısı Deniz Kuvvetlerinin Tek Kadın Pilotu Oldu

Bu çabaların deniz platformları alanındaki kilometre taşlarından MİLGEM projesi ve projenin fazları birçok alt sistemin yerlileştirilmesini sağladı.

Son olarak Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi başarıyla yerlileştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Mayıs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileştirme ve Tedariki Projesi tamamlandı.

Gemi üzerindeki entegrasyon faaliyetlerinin ardından projenin finalinde SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve STM temsilcilerinin katılımı ile Deniz Kabul Testleri gerçekleştirildi.

Yerli olarak geliştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, testlerde SH-70 Sea Hawk helikopterinin güvenli şekilde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'a inişini sağladı. İniş operasyonu sonrasında helikopter emniyete alındı ve hangarlama operasyonu gerçekleştirildi. Testler kapsamında SH-70 Sea Hawk helikopter birden çok kez iniş gerçekleştirdi ve KUŞKAPANI tarafından yakalandı.

KUŞKAPANI sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş operasyonlarını Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi.

"Rekor sürede" gelen yerlileştirme başarısı

KUŞKAPANI Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlardan oluşuyor.

Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel, kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.

"Rekor sürede" göreve hazır hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

Hedefte ihracat var

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü yerli ekosistemimiz ile ambargoya konu olan kritik bir sistemi daha yerlileştirerek Türk savunmasına kazandırdık. Altınay Savunma ile geliştirdiğimiz Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi sayesinde hem önemli bir kabiliyet kazandık hem de bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı bitirmiş olduk. Çok kısa bir sürede hazır hale getirilen yerli sistemimizi ilk olarak TCG İSTANBUL'a entegre ettik. Bundan sonra da Türk Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde ve yurt dışında yürüttüğümüz su üstü ihracat projelerimizde yerli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'mizden faydalanabileceğiz."

Vira Haber