Milli yüzücü Emre Sakçı 12 yıllık Dünya Rekorunu Kırdı
Fenerbahçeli Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada yarışı ilk sırada tamamlayarak dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.
A+A-
Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, tarihi bir başarıya imza attı.
Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.
Vira Haber
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : Milli yüzücü Emre Sakçı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.