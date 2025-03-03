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  3. Moda Sahili'nde Görülen Denizanası Müsilajı Havadan Görüntülendi
Moda Sahili'nde Görülen Denizanası Müsilajı Havadan Görüntülendi

Moda Sahili'nde Görülen Denizanası Müsilajı Havadan Görüntülendi

Marmara Denizi'nin farklı yerlerinde, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj belirtilerinin görülmesi endişe uyandırdı.

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Marmara Denizi'nin çeşitli yerlerinde denizanalarının oluşturduğu müsilaj, Kadıköy Sahilleri'nde de deniz yüzeyini kapladı. Müsilajın görüldüğü Moda Sahili havadan görüntülendi.
'Deniz salyası' olarak bilinen müsilaj ve denizanalarının kıyıya vurup, su yüzeyini kaplamasıyla oluşan ve Moda Sahili'nde de meydana gelen görüntü, endişe uyandırdı. Moda Sahili'nin bazı bölgelerinde görülen müsilaj dron ile görüntülendi.

Vira Haber


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