Monaco Yacht Show’un en büyük yatları

Dar

Boyu 90 metre olan DAR, Monaco Yacht Show’da sergilenecek en büyük süperyatlardan sadece biri. Luiz De Basto tasarımı olan süperyat, en gelişmiş cam teknolojileri kullanılarak tasarlanan üst binasıyla dikkat çekiyor. Muazzam yansıma özelliğiyle göz alan siyah camlar, beyaz balkonlarıyla yaptığı kontrast sayesinde göz alıyor.

Solo

72 metre boyunda olan Tankoa yapımı Solo, Francesco Paszkowski ve Margherita Casprini tasarımı. Bu ayın başında suya indirilen çiçeği burnunda süperyat, Monaco Yacht Show’un gözdelerinden olacak. Geniş beach club’ı, 6 metrelik yüzme havuzu, özel masaj, kuaför, sauna ve spor salonu gibi alanlarıyla dikkat çekiyor.

Go

Turquoise Yachts yapımı süperyat GO, 77 metre. Toplamda 18 kişilik misafir kapasitesi bulunan süperyatın özel tekne sahibi güvertesi bulunuyor. Güvertenin kendine özel spa havuzu da var.

Kısmet

Lürssen yapımı Kısmet’te, Monaco Yacht Show’da boy gösterecek süperyatlar arasında. Muazzam 95,2 metrelik boyuyla görenleri hayrete düşüren süperyat Kısmet’in tasarımcısı Espen Oino. Beyonce ve Jay-Z gibi ünlülerin charter tercihi olarak dikkatleri çeken Kısmet’ın haftalık ücreti tam 1,1 milyon İngiliz sterlini.

Elandess

Abeking & Rasmussen yapımı Elandess, 74,5 metre boyunda. Harridos Eidsgaard imzalı süperyat, Alman tersanenin eski bir müşterisi için özel olarak inşa edildi. Etkileyici açık alanlarıyla fark yaratan Elandess’in 8 metrelik yüzme havuzu, kendisini diğer süperyatlardan ayıran yegane özelliği.

Excellence V

Süperyat Excellence V, şu anda satış listelerinde yer alan bir süperyat. Talep edilen 75 milyon Euro bedel karşılığında Monaco Yacht Show’da potansiyel alıcılarına sergilenecek olan süperyat, 7 kamaralı iç düzen sunuyor. Alman tersane Abeking & Rasmussen tarafından 2012 yılında sahibine teslim edilen süperyat, çelik ve alüminyumdan inşa edilmişti. Süperyatın tamamen yeni boya işçiliği dahil, geniş kapsamlı refiti geçtiğimiz sene tamamlandı.

Vira Haber