Movers Denizcilik, Gemide Kaybolan 4. Mühendisle İlgili Yeni Açıklama Yayımladı

Movers Denizcilik işletmesinde bulunan “MV Dema M” gemisine 05.09.2022 tarihinde 4. mühendis olarak katılan Yiğit Acar’ın, 07.09.2022 tarihi saat 20:30 civarlarında kayıp olduğu, gemide yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığı tespit edilmiştir.

Derhal acil durum ekibi toplanarak, gemideki tüm personelin katılımı ile geminin tamamı detaylı şekilde aranmış ve ilgili personelin son görüldüğü saat olan 14:30 mevkiine kadar aynı rota üzerinde geriye dönüş yapılarak arama - kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Arama kurtarma faaliyetleri mevzuat gereği olayın gerçekleştiği sahadaki ülkenin (Mısır’ın) arama - kurtarma koordinasyon merkezi tarafından yönetilmekte olup, bununla birlikte ayrıca uluslararası da bir faaliyettir. Nitekim eş zamanlı olarak Ankara MRCC (Arama Kurtarma Merkezi) - Bayrak Devleti (Liberya) ve Mısır'ın resmî otoritelerine acil kodlu "MOB" bildiriminde bulunulmuş, çevre gemilere de MOB uyarısı yapılarak bölgede dikkatli seyretmeleri ve arama faaliyetlerine destek olmaları istenmiştir.

Bu talep üzerine son derece hızlı bir sekide bireysel ve uluslararası bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır.

Mısır MRCC sadece arama kurtarma faaliyeti için civarda bulunan diğer gemilere de bilgi vermekle birlikte, 2 gemiyi operasyona dahil etmiş ve genel koordinasyonu sağlamıştır.

Bu gemiler ve faaliyete katılım süreleri de şu şekildedir;

“Mv Budapest express, başlama-bitiş 08.09.2022 1006lt - 1308lt

Mt NS Champion; başlama-bitiş 08.09.2022 1020lt - 1925lt”

Bununla birlikte olay açık denizde olduğundan yetkili Mısır Devleti tarafından herhangi bir personel ya da helikopter vs yardımı sağlanamamıştır. Bunun üzerine de aramanın daha etkin yürütülmesi gereği ve talebimiz üzerine, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Kahire büyükelçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına nota verilerek arama kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir.

Tüm bu kapsamlı arama kurtarma faaliyetleri olayın fark edildiği andan itibaren toplam yaklaşık 93,5 saat sürmüş durumdadır. Uluslararası mevzuat bu arama süresini 72 saat olarak öngörmektedir.

Bütün arama ve çabalarımıza rağmen maalesef personelimiz Yiğit Acar’a ulaşılamamıştır. Artık gemideki yakıt miktarı kritik seviyeye düştüğünden, ilgili gemimiz tahliye limanına doğru intikal etmektedir.

Bu durum gerek Ankara gerekse de Mısır Arama Kurtarma Merkezi’ne bildirilerek, arama -kurtarma çalışmalarının durdurulmaması/devamı önemle talep edilmiştir.

Ayrıca olayın hukuki açıdan doğru şeklinde soruşturulması için bütün resmî ve 3. taraflarla en üst düzeyde işbirliği ve yardım sağlanmaktadır. Bu husus hem bayrak (Liberya Devleti) hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çift koldan soruşturulmaktadır.

Olayın ne şeklide gerçekleştiğine dair gerekli tespitin doğru biçimde yapılabilmesi için resmî soruşturmanın devam etmekte ve buna ilişkin her türlü bilgi belge yardım vb tarafımızca gereğinin istisnasız yapılabilmesi için bütün resmî makamlarla paylaşılmaktadır.

Movers Denizcilik olarak, olayın tespit anından itibaren bireysel ve insan üstü bir çaba ile yürütülen arama faaliyetinin umduğumuz şekilde neticelenmemesinden derin bir üzüntü duymakla birlikte, bundan sonraki süreçte gerek Türkiye’nin gerekse de saha devleti Mısır’ın çalışmalara gerektiği şekilde devamını umarak takibinde olacağımızı ve tüm bu çabaların hepimizi sevindiren bir neticeye ulaşılması için umudumuzu koruyarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Movers Denizcilik Ticaret A.Ş.