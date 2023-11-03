Mozambik, Kayıt Dışı Balıkçılık Nedeniyle Yılda 70 Milyon Dolar Kaybediyor

Mozambik Deniz , İç Sular ve Balıkçılık Bakanlığı Daimi Sekreteri Maria Pinto, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki kayıt dışı balıkçılık faaliyetlerinin ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Mozambik'in kayıt dışı balıkçılık nedeniyle her yıl 70 milyon dolar kaybettiğini belirten Pinto, kayıt dışı balıkçılıkla ilgili tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

2 bin 500 kilometrelik sahil şeridine sahip Mozambik'te balıkçılık, ana geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Vira Haber