MRV Uygulamaları KOSDER Akademi’de Konuşuldu

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) geçtiğimiz aylarda sektöre açık bir şekilde çevrim içi söyleşilerle ele aldığı “AB limanlarına sefer yapan 400-5000 GRT arası gemilerin MRV (Monitoring and Reporting of Vessel Emissions) Monitoring plan hazırlığı ve GHG (Greenhouse Gas) emisyon takibi” konusunda 5 Aralık Perşembe günü yüz yüze bir panel gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde Suay Umut Konferans Salonu’nda yapılan organizasyona, KOSDER üyelerinin yanı sıra denizcilik firmalarının ilgili temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşması için kürsüye çıkan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik sözlerine; etkinliğe ev sahipliği yapan İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ile fakültenin tüm yetkililerine misafirperverlikleri ve kabulleri için teşekkür ederek başladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, karbon salınımı konusunda denizciliğin uluslararası kuruluşlarının ciddi düzenlemeler yaptığını ve bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan; Avrupa limanlarına sefer yapan 400-5000 GRT arası gemilerin sera gazı emisyonlarının izlenmesini, raporlanmasını ve doğrulanmasını içeren MRV Monitoring plan hazırlığının koster gemileri için büyük bir önem arz ettiğini ifade etti.

Bu uygulamanın gemilerin karbon ayak izlerini azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Hakan Çendik, 400-5000 GRT arası gemilere 1 Ocak 2025’ten itibaren MRV kapsamında raporlama yapma zorunluluğu geleceğini kaydetti. Ülkelerin ve karar verici kuruluşların karbon emisyonu konusunda çok hassas olduğunu da aktaran Hakan Çendik, bu ve benzeri panel, eğitim ve söyleşilerle KOSDER üyeleri ile Türk denizcilik paydaşlarının yeni regülasyonlara uyum sürecini kolaylaştırmayı ve bununla birlikte her zaman olduğu gibi doğru bilgi ve sektörel tecrübe paylaşımını hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yalçın Çapoğlu’nun üstlendiği panelin ilk bölümüne geçildi. Konuşmacı kadrosunu ATOMAR Denizcilik İşletme Müdürü Osman Menteşe, KSHIPS Makine Enspektörü Gökhan Ergüneş ve Phoenix Register of Shipping İstanbul Ofis Teknik Departman Koordinatörü Taner Kızkapan’ın oluşturduğu bu bölümde denizcilik firmalarının regülasyona ilişkin şirket içi hazırlıkları masaya yatırıldı.

Etkinliğin son bölümünde ise; MRV uygulamaları alanında hizmet veren bazı firmaların temsilcilerinin değerlendirmeleri ışığında akılda kalan sorulara cevaplar arandı.

Vira Haber