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  3. MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor"
MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor"

MSB: "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ettiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile hava sahasında devam ediyor. Tatbikat ile TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Arama Kurtarma Harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek amaçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber

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