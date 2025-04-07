MSB: "Karadeniz’de Güvenlik İçin Birlikteyiz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun 4. aktivasyon faaliyetinin 2 Nisan Çarşamba günü başladığı ve 16 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi. Yapılan paylaşımda, "Karadeniz’de güvenlik için birlikteyiz. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun 4. aktivasyon faaliyeti, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında icra ediliyor. Bulgaristan’ın Varna Limanı’nda düzenlenen törene, TCG Akçakoca ve kahraman personelimizle katıldık. Karadeniz’de deniz güvenliğini sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek için görevdeyiz" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber