MSC Armonia Miami kalkışlı programlarına Küba’yı da dahil etti

MSC Cruises, Uluslararası ve Kuzey Amerika’lı Cruise severler için Miami limanı kalkışlı tur programlarına, heyecan verici destinasyonlar ve ilgi çekici seyahat seçenekleri ekledi.Misafirler, böylelikle modern gemiler ile Küba gibi otantik bir destinasyonda, 2 gün boyunca sıra dışı bir seyahat deneyimi yaşayabilecekler.

Avrupa ve Güney Amerika’nın pazar lideri cruise şirketi MSC Cruises, 10 Aralık 2018’den itibaren, haftalık olarak MSC Armonia gemisinin 7 gecelik Küba-Karayipler programını yapacağını ve MSC Divina ve MSC Seaside beraberinde MSC Armonia için de Miami’yi ana liman yapacağını açıkladı. Miami’nin Küba-Karayipler gemi seyahati için ana liman olması ile seyahat severlere programlarda daha zengin bir içerik sunulmuş olacak.





MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Miami uluslararası pazarda Cruise sektörünün başkenti olarak biliniyor. Modern yolcu salonu imkanları, alternatifli konaklama seçenekleri, lojistik ve tedarik zinciri imkanları ile Cruise için ideal bir liman. Miami aynı zamanda heyecan verici ve bir başka destinasyonda bulunmayacak pek çok güzel özelliğe de sahip. Florida eyaletinin bu önemli liman şehri, Kültürel zenginliği, dramatik-ilgi çekici manzaraları, sanatı, damak çatlatan lezzetleri, eğlence imkanları ve çok daha fazlasını vaat ediyor. MSC’nin Miami çıkışlıKüba-Karayipler turlarına başlaması, özellikle de Kuzey Amerika’lı cruise severler için zenginleştirilmiş programlar ve önemli bir fırsat niteliği taşıyor. MSC Armonia gemimiz ile Havana’nın otantizminin yanı sıra, Jamaica, Cayman Adaları ve Meksika’nın da eşsiz kültürünü yaşama şansına sahip olacaklar.” dedi.

Bay Onorato, “Miami’nin ana liman olarak kullanılması, Avrupalı ve Uluslararası seyahat severler için önemli bir fırsat. Cruise deneyimlerinden önce veya sonra, seyahatlerine New York, Orlando gibi eşsiz şehirleri de ekleyip daha fazla keşif yapabilecekler. 2014’ün sonlarına doğru, Rennaissance programı olarak adlandırdığımız renovasyon çalışmaları için 250 Milyon USD harcayarak MSC Armonia’yı yeniledik. Bu program kapsamında renovasyonu yapılan ilk gemimiz olma özelliğini de taşıyor. Aileler için pek çok artılarla donatılmış olan gemimizde, çok çeşitli yemek seçenekleri, gün boyu animasyon ve şovlar, dinlence, wellness-SPA imkanları ve çok daha fazlası Akdeniz zerafati ile sunuluyor. Bu programımız 2 gün Havana ile birlikte Jamaica, Cayman Adaları ve Meksika’yı da içeren tek programımız…” dedi.





7 gecelik tur programı için misafirler Pazartesi günleri Miami limanından gemiye binebilecek, ardından gemi Montego Bay (Jamaica), Georgetown (Cayman Adaları), Cozumel (Meksika)’i ziyaret ettikten sonra Cumartesi günü Küba’nın başkenti Havana’ya varacak, Pazar gününe kadar burada kaldıktan sonra da, Florida-Miami’ye dönüş yapacaktır. Ayrıca Küba’nın bir turist için otantik ve zengin bir içeriğe sahip olması nedeniyle, çok çeşitli çevre gezileri imkanı da MSC Armonia misafirleri için sunuluyor olacak.

Detaylı bilgi için: MSC Cruises Türkiye / 0850 420 96 00 - www.msccruises.com.tr

Vira Haber

