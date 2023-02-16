MSC, Aurelia Yolcu Gemisi Depremzedeleri Ağırlamak İçin İskenderun'a Geliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün' sosyal medya hesabından yapılan açıklama: “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, konaklamalarını sağlamak için 2000 kişi kapasiteli MSC Aurelia yolcu gemisi İskenderun'a doğru seyrine başladı.

Bu süreçte var gücüyle çalışan, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.” açıklaması yapıldı.

