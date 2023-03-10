MSC AURELIA'da Çocuklar İçin 15 Metrelik Pasta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na demirleyen MSC AURELIA gemisinde yaklaşık 700 depremzede ağırlanıyor.

Her birinde banyo, tuvalet bulunan 358 oda ve 1000'den fazla yatak kapasitesine sahip gemi, "Yalnız değilsin Türkiye" afişiyle dikkat çekiyor.

Her gün konuklar için farklı etkinliklerin yapıldığı gemide bu kez de çocuklar için pasta hazırlandı. Türk ve İtalyan bayraklarının yer aldığı 15 metrelik pasta çocukların alkışlarıyla kesilerek ikram edildi.

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, gazetecilere, geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na geldiğini ve 2 ay boyunca burada kalacağını ifade etti.

Depremzedelere burada ev konforunu yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Tosuner, şunları kaydetti:

"Aslında biz her gün bir etkinlik yapıyoruz ama bugün etkinliğin özelliği çocuklarımıza yine bir motivasyon olsun istedik. Gemi kaptanımızın ve aşçımızın yapmış olduğu bir etkinlik bu. Burada çocuklara zaten her daim bir etkinliğimiz var. Pasta 9 parçadan oluşuyor. Bunların hepsi el yapımı, aşçılarımız 24 saattir bununla uğraşıyor. Bana söylediklerine göre 'bir feribotta yapılmış şu anda dünyanın en büyük pastası' diyorlar. Çocuklar mutlu olsun, bizim için yeter."

Çocuklardan Beren Karataş da burada çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

