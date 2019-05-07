MSC çalışanları, İzmir'de destek için koştu
Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life Dünya Koşusu büyük bir katılımla İzmir’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katıldığı koşuda MSC Grubu çalışanları da yer alarak organizasyona destek oldular.
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Wings For Life Vakfı’nın düzenlediği dünyanın en büyük yardım koşularından biri olarak değerlendirilen Wings For Life Dünya Koşusu büyük bir katılımla koşuldu.
12 ülkede aynı anda 120 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği koşunun amacı, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak.
Organizasyonun Türkiye ayağı, İzmir’de yaklaşık 8 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlendi.
MSC Grubu’ndan 60’tan fazla çalışan, hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişilere umut olabilmek ve farkındalık yaratmak için koşuda yer aldı.
Vira Haber
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Etiketler : Msc, gemi, spor, Wings For Life Vakfı, izmir
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