MSC çalışanları, İzmir'de destek için koştu

Wings For Life Vakfı’nın düzenlediği dünyanın en büyük yardım koşularından biri olarak değerlendirilen Wings For Life Dünya Koşusu büyük bir katılımla koşuldu.

12 ülkede aynı anda 120 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği koşunun amacı, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak.

Organizasyonun Türkiye ayağı, İzmir’de yaklaşık 8 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlendi.

MSC Grubu’ndan 60’tan fazla çalışan, hayatlarını tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişilere umut olabilmek ve farkındalık yaratmak için koşuda yer aldı.

Vira Haber