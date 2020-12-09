MSC Cruises 2021/2022 Kış Sezonu Programlarını Onayladı

Bu yıl pandemi, dünyanın her bir tarafındaki tatilcilerin kış seyahati planlarını bozdu, ancak gelecek kış; insanların o çok ihtiyaç duydukları muhteşem yolculukları hayal etmelerini ve planlamalarını engelleyecek hiçbir şey yok. MSC Cruises, bugün kıtalar ve farklı okyanuslar arasında yeni güzergahlarıyla MSC Grand Voyages gibi, Karayipler, Akdeniz ve Körfez bölgesinin yanı sıra Güney Amerika ve Güney Afrika'daki çeşitli destinasyonlarla 2021/2022 kış seyahati programlarını yeniden duyurdu. Konuklar çok sayıda destinasyon arasından seçim yapabilir, deniz yoluyla birçok ülkeyi keşfedebilir ve kış güneşinin keyfini çıkarabilirler. Tüm bunlar, en iyi ve en modern yolcu gemilerinde dinlenirken aynı zamanda günün 24 saati sunulan eğlence ve aktiviteler, otantik uluslararası lezzetler, ödüllü çocuklar ve aile teklifleri, lüks spa ve sağlıklı yaşam tesisleri, butik alışveriş ve daha fazlası anlamına gelmektedir.

2021/2022 Kış programları her gezgin için farklı şeyler sunmaktadır - kısa bir seyahat arayanlar, tatillerin tadını birlikte çıkarmak isteyen aileler veya yeni yerler keşfetmek için daha uzun seyahat arayan maceraseverler. Keşif dünyası MSC Cruises misafirlerini bekliyor. En iyi gemi seyahati fırsatları seyahat acentenizle iletişime geçebilirsiniz.

KUZEY AMERİKA’DAN DÖRT GEMİ

Kuzey Amerika dışında güçlü varlığını devam ettiren MSC Cruises, önümüzdeki kış bölgede -Miami ve yeni eklenen Port Canaveral dışında - dört gemi konumlandıracak.

2021 yazında Akdeniz'deki açılış sezonunun ardından, Seaside Evo gemilerinin ilki ve Şirketin en yeni gemisi olan MSC Seashore, Atlantik'i geçerek Karayipler'in sıcak sularına yolculuk gerçekleştirecek. Gemi, Ocean Cay ile Meksika, Cayman Adaları, Jamaika ve Bahamalar veya Porto Riko, Virgin Adaları, Dominik Cumhuriyeti ve Ocean Cay uğrak limanlarıyla alternatif güzergahlar sunacak.

Miami'de yer alan MSC Armonia, Ocean Cay dahil 3 veya 4 veya 7 gecelik yolculuk seçenekleri sunacak ve bazı güzergahlarda bu muhteşem özel adada bir gecelik konaklama imkanı sunacak.

MSC Divina sezona Port Canaveral'dan başlayacak ve ardından Aralık ayından itibaren Miami'ye gidecek. Gemi Amerika’da, Ocean Cay'e 3 ila 4 gecelik mini yolculuklar, bir dizi farklı alternatiflerle 7 gecelik seyahatler ve Jamaika, Aruba, Kolombiya, Panama, Kosta Rika ve Ocean Cay uğraklı 11 gecelik uzun bir yolculuk sunacak.

MSC Meraviglia ilk kez Port Canaveral'da konumlandırılarak, Costa Maya ve Cozumel'deki Meksika limanlarında tam gün duraksamalarla birlikte 6-, 7 ve 8 gecelik seyahatlerin yanı sıra üç ila dört gecelik daha kısa yolculukların bir karışımını sunacak.

MSC SEAVIEW - ANTİLLER İÇİN YENİ

MSC Seaview 2021/22 kış sezonunda Karayipler'de konumlandırılacak, Fort-de-France'da Pelée Dağı'nın gölgesinde ve Jardin de Balata botanik bahçelerinden kısa bir mesafedeki uzaklıkta yer alacak. Gemi Martinik'in başkentinden Antiller ve Batı Hint Adaları boyunca bir dizi yedi gecelik yolculuklar gerçekleştirecek. Öne çıkanlar arasında büyüleyici berrak mavi suların ve beyaz kumlu plajların güneşe severlere hitap ettiği Saint Lucia, Guadeloupe ve Antigua ve Barbuda bulunmaktadır.

GÜÇLÜ AKDENİZ MİRASI

MSC Cruises, çeşitli güzergahlar, bölgedeki gemi yolculuğu için en fazla biniş limanı seçenekleri ve ikonik Akdeniz yolculukları ile ünlüdür. 2021/2022 kış için, bu popüler bölgede dört gemi konumlandırılacak.

MSC Grandiosa, Avrupa'nın en popüler destinasyonlarına uğrayacak.

Göz alıcı MSC Fantasia, MSC Cruises’ın en çok ziyaret edilen destinasyonlarında birden fazla biniş limanı seçeneği ile klasik bir yedi gecelik yolculuk programı gerçekleştirecek.

MSC Magnifica, önümüzdeki kış biraz daha fazla macera arayanlar için iki farklı güzergah ile 11 gecelik uzun yolculuklar sunacak.

MSC Poesia, 5 Ocak'ta 2022 Dünya Yolculuğuna çıkmadan önce Cenova'dan 5 ve 10 gecelik yolculuklar sunacak

KÖRFEZDE KIŞ GÜNEŞİ

Körfez bölgesi, kış sezonunda iki MSC Cruises gemisine ev sahipliği yapacak ve konuklar, ertelenerek Ekim 2021'de başlayacak olan Expo 2020 Dubai'ye katılabilecekler.

Şirketin Nisan 2021'de denize indirilecek olan en yeni gemilerinden MSC Virtuosa bölgedeki ilk kış sezonunu ana limanı olarak Dubai’de geçirecek.

MSC Opera, Dubai'de iki liman gecelemesini içeren 7 gecelik bir güzergah sunacak.

2022 MSC WORLD CRUISE

MSC Poesia ile 5 Ocak 2022 hareket tarihli 116 gecelik yepyeni bir dünya seyahatine yelken açın. 24 ülkede dokuz liman gecelemesi ile 43 harika bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

GÜNEY AMERİKA

Güney Amerika'daki 2021/2022 kış programı, Brezilya biniş limanı ile dört modern geminin yanı sıra, bölgedeki Arjantin biniş limanı ile beşinci bir gemi konumlandırılacak ve Latin Amerikalı konukları büyüleyici Brezilya destinasyonunu ziyaret etmeye davet edecek.

MSC Seaside, Brezilya, Santos'tan 6, 7, 8 gecelik seyahatler

MSC Preziosa, Santos, Brezilya'dan 3, 4, 5, 6, 7 gece ve Brezilya, Uruguay ve Arjantin ile 7, 8 gecelik yolculuklar

MSC Splendida, Arjantin, Uruguay limanları ile 7 gecelik Santos Brezilya yolculukları

MSC Sinfonia, Brezilya Itajai kenti ana limanı ile Uruguay ve Arjantin limanları dahil 6, 7, 8, 9 gecelik yolculuklar

MSC Orchestra, Buenos Aires ana limanı ile Brezilya ve Uruguay limanları dahil 8, 9, 10 gecelik yolculuklar

GÜNEY AFRİKA

MSC Lirica, Güney Afrika'da MSC Musica'ya katılacak. MSC Lirica Cape Town ana limanı ve MSC Musica Durban limanı ile Kasım 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında, uzunlukları iki ila 14 gece arasında değişen 14 farklı gemi turu güzergahı sunacak. İki gemi, Güney Afrikalı tatilcilere ihtiyaçlarına uygun daha geniş seçenekler sunmak için rotalarını değiştirecek.

MSC GRAND VOYAGES 2021-2022 – 38 ülkede 81 liman

Ekim ve Kasım 2021 arasında, MSC Cruises, on bir gemide 11 yeni ilham verici Grand Voyages seyahatleri ile zaten zengin olan portföyünü daha fazla genişletecek. Yeni 2021/22 MSC Grand Voyages dünya çapındaki büyük limanlardan başlayacak ve 18 ila 27 gün sürecek.