MSC Cruises 2023 Dünya Turu Rezervasyona Açıldı

MSC Poesia gemisi ile 119 gün sürecek muhteşem yolculuk, 5 Ocak 2023 tarihinde İtalya Cenova'dan başlayacak ve gemi Civitavecchia / Roma, Marsilya ve Barselona'daki diğer biniş limanları ile 24 ayrı saat dilimini geçecek şekilde 30.000 deniz mili uzunluğundaki yolculuğuna başlayacak.

Avrupa'dan Atlantik Okyanusu'nu geçecek olan MSC Poesia, Karayipler'in tropikal adalarını ziyaret edecek ve ardından herkesin hafızasında uzun süre yer edecek bir deneyim olan Panama Kanalı'ndan geçecek. Gemi San Francisco'ya dönmeden önce Orta Amerika’da Kosta Rika, Nikaragua, Guatemala ve Meksika'ya uğrayacak. Pasifik yolculuğu, Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Yeni Zelanda'daki Auckland, Sidney, Avustralya Altın Kıyısı, Cairns ve muhteşem Büyük Set Resifi, Papua Yeni Gine ve Filipinler'i içerecek. Gemi daha sonra güzel kiraz çiçeği sezonunda Japonya’da Kyoto ve Tokyo'ya uğrayacak. Konuklar, Şangay, Vietnam, Singapur ve Malezya duraklarıyla Asya çizgilerini ve manzaralarını keşfedecekler. Hint Okyanusu'ndan Orta Doğu'nun Körfez bölgesine geçen MSC Poesia, daha sonra unutulmaz bir deneyim sunacak olan Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e gidecek.

2023 Dünya Turu Öne Çıkanlar

Dünyadaki bu inanılmaz yolculukta öne çıkan bölgelerden bazıları şunlardır:

• Puerto Limon, Kosta Rika - muhteşem plajlar ve yemyeşil yağmur ormanları, doğa severler için bir sığınaktır. Burada konuklar, yerel tembel hayvan türleriyle etkileşimde bulunma veya Kosta Rika'nın en büyük 2. şehrinin sunduğu zengin tarihi keşfetme konusunda eşsiz bir deneyime sahip olacaklar.

• San Francisco, ABD - Konuklar, ikonik Golden Gate köprüsüne görme, hapishaneye dönüştürülmüş olan ünlü Alcatraz'ı ziyaret etme veya Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü şehirlerinden birinde yerel Kaliforniya şaraplarını tatma fırsatını kaçırmak istemeyecekler..

• Honolulu, ABD - Hawaii, kumlu plajları, kristal berraklığındaki suları ve yanardağları ile ünlüdür. Oahu, Hawaii'nin başkenti, bu üç hazineye ve ayrıca konukların gün boyu güneşlenebilecekleri ünlü Waikiki Plajı'na ev sahipliği yapmaktadır.

• Sidney, Avustralya – Sidney Opera Binası'ndan ve yüksek Harbour Köprüsü'nden geçen misafirlerin Avustralya'nın başkentini keşfetmek için iki günü olacak. İster gerçek canlı kanguru görme şansı için ünlü Taronga Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edin, ister Bondi Sahili'nde sörf yapmayı öğrenin, burası herkes için uygun bir destinasyondur.

• Tokyo, Japonya - Tokyo'nun parlak ışıkları, dünya turu sırasında MSC Poesia'nın ziyaret edeceği altı Japon şehrinden biridir. Çok sayıda benzersiz Japon aktivitesi ile konuklar, geleneksel çay seremonileri, Sumo güreşçilerinin sabah antrenman seanslarını ve Tokyo'yu dünyanın en çok Michelin yıldızlı şehri yapan muhteşem restoranlarını keşfedebilirler.

• Şangay, Çin - Çin'in en ikonik şehirlerinden biri, konuklara Uzak Doğu'yu yakından tanıma, Jade Buda Tapınağı'nı ziyaret etme, Bund sahili boyunca yürüyüş veya tarihi evlerin bulunduğu Zhujiajiao su kasabasına günlük bir gezi yapma fırsatı verecek ve benzersiz köprüler misafirlere zamanda yolculuk hissi verecek.

• Da Nang, Vietnam – Güzel şehir Vietnam, ülkenin en büyük 5. şehridir. Konuklar, türünün tek örneği olan Mermer Dağlara tırmanmayı, My Khe Plajı'nda güneşin tadını çıkarmayı veya şehrin meşhur çarpıcı güzelliğe sahip pagoda yapılarını keşfetmeyi tercih edebilirler.

• Singapur - Kusursuz Marina Bay Sands Hotel ve şehrin sembolü Merlion; Singapur, ürün stokları kadar muhteşem alışveriş merkezleriyle alışveriş severler için bir cennettir. Tarihi Raffles Hotel ve göz alıcı Gardens by the Bay, bu küçük adada modern ve klasiği bir arada sunuyor.

• Akabe, Ürdün - Bu şehir Kızıldeniz kıyısındadır, dalış severler ve tarih meraklıları için bir cennettir. Akabe Deniz Parkı'nda şnorkelle yüzmekten Mamluk Kalesi'ne ve Akabe Arkeoloji Müzesi'ne kadar bu destinasyonda herkesin ilgisini çekecek bir çok şey var.

MSC Cruises, daha önce karadaki sağlık durumu nedeniyle güzergahındaki limanların çoğunun hala kullanılamaması nedeniyle 2021 Dünya turu’nun üzülerek iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak, bu yolculuk için daha önce yer ayıran aynı güzergahı 2023 MSC Dünya Turu’nda deneyimleyebilir veya 2022 MSC Dünya Turu’nu da tercih edebilir

MSC Voyagers Club üyeleri, rezervasyon anında % 5 indirimden de yararlanacak.

Vira Haber