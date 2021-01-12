MSC Cruises 24 Ocak İtibariyle Akdeniz Seyahatlerine Devam Edecek

İtalyan hükümetinin 15 Ocak’a kadar gemi biniş limanlarına erişim ve limanların kullanımını engelleyen son kararnamesinde belirtildiği gibi İtalya içerisindeki hareketliliğe ilişkin kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılması sonucunda, MSC Cruises, 10 Ocak'ta İtalya'nın Cenova kentinden hareket eden MSC Grandiosa seferini iptal etmek zorunda kaldığını ve ek önlem olarak 17 Ocak tarihli programı da iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Sonuç olarak, Noel ve yıl sonu şenlikleri sırasında aynı önlemlerin uygulanmasıyla bağlantılı olarak, operasyonun geçici olarak askıya alınması nedeniyle MSC Grandiosa ilk seferini 24 Ocak Pazar günü Cenova'dan yapacak.

Şirketin amiral gemisi, İtalya'nın tüm limanlarından biniş imkanıyla, her Pazar günü Cenova hareketli olarak Malta'da Valetta ve İtalya limanlarından Civitavecchia, Napoli ve Palermo limanlarına uğrayarak planladığı haftalık yolculuklarına devam edecek. MSC Grandiosa, bu seyahat programlarını 21 Mart'a kadar sürdürecek ve daha sonra yaz programında yeni bir güzergah ile seyahatlerini gerçekleştirmek üzere Batı Akdeniz'de kalacak.

MSC Magnifica, misafirlerinin 14 Şubat'tan itibaren Cenova hareketli olarak, Yunanistan, Malta ve İtalya'da, Batı ve Doğu Akdeniz'i keşfetmelerini sağlamak için tasarlanan 11 gecelik yolculuklarına devam edecek.

MSC Cruises, MSC Grandiosa'nın iptal edilen iki gemi yolculuğundan etkilenen tüm seyahat acenteleri ve konuklarıyla irtibat kuracaktır

Vira Haber