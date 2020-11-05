MSC Cruises ABD Merkezli Seyahat Operasyonlarının Durdurulma Süresini Uzattı

MSC Cruises, ABD merkezli seferlerinin geçici olarak durdurulması kararının, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu durum şirketin, Florida merkezli üç gemisinin programlarını etkilemektedir: Port Canaveral'da MSC Seaside ve her ikisi de PortMiami'de bulunan MSC Meraviglia ve MSC Armonia.

MSC Cruises Amerika aracılığıyla rezervasyon yaptıran konuklar veya ilgili durumdan etkilenen yolculuklarda, iptal edilen gemi yolculukları için ödenen tutarın tamamını aktarma fırsatına sahip oldukları gelecek seyahat kredisi kuponu (FCC) verilecektir. Böylece herhangi bir gemide veya herhangi bir güzergahta, 2022 Nisan sonuna kadar olan bir yolculuğa aktarabilecekler.,

Vira Haber