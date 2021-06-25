MSC Cruises Akdeniz Seferlerine Tunus’u da Ekledi

MSC Cruises, Tunus’u ve ülkenin La Goulette limanını 2022 Yaz Akdeniz seferlerine ekleyeceğini duyurdu.

Tunus Turizm Bakanı Habib Ammar ve ülkenin Ulaştırma Bakanı adına Bay Foued Ben Othman, MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago ve şirketin CEO'su Gianni Onorato ile Cenevre'deki merkezde bir araya gelerek, MSC Opera’nın gelecek yıl için planlanan seferlerinde anlaşmaya vardılar. Gemi, 2022 Nisan-Ekim arasında toplamda 27 uğrak sefer ile La Goulette limanını mevcut güzergahına ekleyecek.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Tunus, kargo ve feribotlardan, cruise seyahatlerine kadar MSC Group için özel bir yere sahip olan güzel ve misafirperver bir ülkedir. Ve önümüzdeki yaz MSC Opera ile Batı Akdeniz seyahat programımızda La Goulette'nin limanının, bu muhteşem ülkeyi ziyaret etmek isteyen birçok misafirimiz için yine büyük bir cazibe olacağından şüphem yok. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kartaca'daki antik arkeolojik harikalar, büyüleyici ve pitoresk Sidi Bou Said köyü, yüzlerce anıtla Tunus’un Medine’si sayılan alan, saray, cami ve çeşmesiyle burada keyif çıkarılacak çok şey var.

Tunus Turizm Bakanı Habib Ammar, “MSC Cruises'ın önümüzdeki yaz Tunus'a gelmesi için çok heyecanlıyız ve MSC Opera konuklarının en sıcak karşılama ile harika ülkemizdeki muhteşem ve güzel turistik yerleri keşfedeceklerinden eminiz.” Dedi.

MSC Cruises ve Tunus Turizm Bakanlığı ayrıca, Tunus'un cazibesini bir destinasyon ve cruise seyahatlerinde sayısız turistik alanı keşfetmek ve keyif çıkarmak için tercih edilen bir seçenek olarak tanıtmak üzere, özellikle İtalya, Fransa ve Almanya'da geleceğe yönelik özel iletişim programları üzerinde ortaklaşa çalışma konusunda anlaştılar.

Vira Haber