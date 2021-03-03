MSC Cruises Akdeniz’de Seyire Başlayacak İkinci Gemisini Duyurdu

MSC Cruises, filosunun en yenilikçi gemilerinden biri olan MSC Seaside'ın 2017'deki lansmanından bu yana ilk kez Avrupa'da konuşlandırılacağını ve 1 Mayıs'tan itibaren Akdeniz'de bulunan amiral gemi MSC Grandiosa'ya katılacağını duyurdu.

MSC Seaside gemisinde, misafirlerin ve mürettebatın korunması için, MSC Cruises'ın 2020 Ağustos ayı itibariyle yürürlüğe koyduğu sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolü uygulanacaktır. Önlemler, seyahat sırasında olduğu gibi gemiye biniş esnasında da yapılan evrensel testlerin yanı sıra, haftalık olarak yapılan mürettebat testlerini, sosyal mesafe uygulamasını, halka açık alanlarda maskelerin takılmasını, korumalı kara turu gezilerini ve ayrıca geliştirilmiş derinlemesine sanitasyon ve temizlik prosedürlerini içermektedir.

MSC Grandiosa’nın mevcut güzergahı, İtalya’da Cenova, Civitavecchia, Napoli, Palermo ve Malta’da Valetta limanlarına uğramasıyla, Mayıs ayı sonuna kadar uzatılacak.

MSC Grandiosa, geçen yılın Ağustos ayından itibaren misafirlerini denizde muhteşem bir tatil için ağırladı ve o zamandan beri 40.000'den fazla misafirini güvenli bir şekilde taşıdı.

DİĞER ROTA GÜNCELLEMELERİ

MSC Cruises, Avrupa genelindeki belirli limanların kullanılabilirliği konusundaki gecikmenin bir sonucu olarak yaz sezonu başlangıcı için güzergahlarını güncelledi ve Batı Akdeniz’de Nisan ve Mayıs ayı güzergahları iptal edildi, seyahatler Haziran ayından itibaren yeniden başlayacaktır.

Benzer şekilde Nisan ayında Doğu Akdeniz'deki seferler iptal edilirken, seyahatlere Mayıs ayından itibaren yeniden başlanılacaktır. Kuzey Avrupa'da ise Nisan ayındaki tüm güzergahlar iptal edildi.

Son olarak, Karayipler'deki tüm güzergahlar 31 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Vira Haber