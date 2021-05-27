MSC Cruises Baltık Denizi Seyahatlerine Temmuz Ayında Almanya’dan Başlayacak

MSC Cruises, Baltık Denizi'nde faaliyet gösterecek olan yenilikçi Seaside sınıfı bir gemi olan MSC Seaview gemisinin ilk kez konuşlandırılacağını ve bölge için yepyeni güzergah ile 3 Temmuz’da Almanya'daki seyahat operasyonlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Gemi, Eylül ayına kadar ana liman olarak Kiel’de olacak ve Kuzey Almanya limanına dönmeden önce, İsveç'in en büyük adası Gotland'da bulunan Visby'ye, İsveç'in başkenti Stockholm için Nynashamn Limanı’na ve Estonya'nın başkenti Tallinn'e - korumalı kıyı gezileri de dahil olmak üzere - 7 gecelik seferler sunacak.

MSC Seaview, Avrupa'nın Schengen bölgesindeki her yaştan misafir için ve ayrıca Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan sakinleri için mevcut olacak.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato şunları söyledi: “Bizim için inanılmaz derecede önemli bir pazar olan Almanya'dan yolculuğumuzun yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz ve en yenilikçi gemilerimizden biri olan MSC Seaview ile misafirlerimize keyifli, dinlendirici ve güvenli bir seyir tatili yaşatmak istiyoruz.”

Baltık Denizi adası Gotland'ın başkenti Visby, etkileyici ortaçağ binaları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndedir. "Kuzeyin Venedik'i" olarak bilinen Stockholm, olağanüstü mimarisi ve bol miktarda açık deniziyle ünlüdür ve Tallinn, anıtsal duvarları, kuleleri ve iyi korunmuş eski binalarıyla meşhurdur.

Gemi, MSC Cruises "COVID-19 Blue-Ribbon Uzman Grubu" da dahil olmak üzere, uluslararası sağlık uzmanlarının katkılarıyla ve Avrupa çapında ulusal ve bölgesel sağlık, ulaşım ve güvenlik otoriteleri ile yakın işbirliği içinde geçen yıl geliştirilen MC Cruises sağlık ve güvenlik protokolüne uyacaktır.

Önlemler, gemiye biniş ve seyir ortasında evrensel testleri, haftalık mürettebat testlerini, sosyal mesafeyi, halka açık alanlarda maskelerin takılmasını ve korumalı kıyı gezilerini içerir.

Vira Haber