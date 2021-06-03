MSC Cruises Barselona Limanında Yeni Terminal İnşa Etmek ve İşletmek İçin Nihai Onayı Aldı

MSC Cruises, özel bir kruvaziyer terminali inşa etmek ve işletmek için Barselona Limanı Yönetim Kurulu'ndan nihai onayı aldı. Bu çok yıllı imtiyaz, MSC Cruises'ın 31 yıllık bir süre boyunca işleteceği ve yöneteceği 11.670 metrekarelik yenilikçi bir terminalin inşasını içermektedir. Proje için, MSC Cruises tarafından 33 Milyon Euro'luk bir yatırım bekleniyor. İnşaat çalışmalarının kısa bir süre içinde başlamasıyla birlikte yeni terminalin 2024 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları söyledi: “Bu çok yıllı yeni terminal imtiyazından çok memnunuz. Barselona sadece gemi seyahatleri bölümü için önemli bir liman değil, aynı zamanda tüm Grup ve gemicilik işleri için de önemli bir limandır. Bu nedenle, yeni terminal, MSC Group'un Barselona şehrine ve tüm Katalonya bölgesine süregelen bağlılığının bir başka kanıtıdır.

“Bu proje için muhteşem partnerimiz Ricardo Bofill ve firmasıyla ortak olabileceğimiz için de onur duyuyorum. Birlikte, güzel Barselona şehri için bir başka dönüm noktası olmak üzere son teknoloji yeni bir terminal inşa edeceğiz.

Bu proje, MSC Cruises'ın Batı Akdeniz'deki en önemli limanlarından biri olan Barselona'daki varlığını pekiştirmesine ve ve şehir dışına taşıma operasyonlarını genişletmesine olanak sağlayacak. Bu, şehir ve bölge için doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik bir fayda sağlayacaktır, çünkü daha fazla uluslararası misafir Barselona'dan geçecek ve muhtemelen seyahatlerinden önce veya sonra şehirde ek günler geçirecektir.

Kıyı enerji tesislerine ve LNG yakıt ikmali operasyonlarına uygun olarak hazırlanacak olan yeni terminal, MSC Cruises'ın Barselona'da daha fazla yeni nesil ve çevre dostu gemileri konuşlandırmasına imkan sağlayacak. Buna, şirketin şu anda yapım aşamasında bulunan ve 2022'de hizmete girecek olan ilk LNG ile çalışan yolcu gemisi MSC World Europa da dahildir.

Bu proje için MSC Cruises, dünyaca ünlü Katalan mimar Ricardo Bofill ve stüdyosu ile ortaklık kurdu. Birlikte, şehir için son teknoloji bir terminal inşa etmeyi planlıyorlar.

Barselona sadece MSC Cruises için değil, tüm MSC Group için önemli bir limandır. Hem kargo operatörü MSC Mediterranean Shipping Company hem de feribot operatörü GNV, limanda güçlü bir varlığa sahiptir. Bu nedenle, yeni terminal, MSC Group'un Barselona, Katalonya ve İspanya'nın tamamına uzun süredir devam eden bağlılığının bir başka kanıtı olacaktır.