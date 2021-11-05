MSC Cruises bu kış Güney Karayipler'de de seyahatlerini sunuyor

MSC Cruises, 5 Aralık'tan itibaren MSC Seaview'in sezon boyunca St. Maarten ve Barbados'tan gerçekleştireceği 7 ve 14 gecelik yolculuklar için, Güney Karayipler'deki 2021/22 kış cruise programını yeniden onayladı.

Martinik ve Guadeloupe'deki yetkililer, pandeminin karadaki durumu ve düşük aşı oranları nedeniyle cruise gemilerinin henüz adalara misafir getirmesine izin vermedi. Bu nedenle MSC Cruises, alternatif seçeneklerin değerlendirmesini yaptı ve orijinal güzergahı Philipsburg, St Maarten ile Bridgetown, Barbados'u bir biniş limanı olacak şekilde değiştirdi. Böylece bu bölgede kış programını hala güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

MSC Seaview, iki biniş limanından iki farklı 7 gecelik güzergahı gerçekleştirecek ve birçok tatilci, deniz yolculuklarına ve Güney Karayip Denizi'nin büyülü ve sakin turkuaz renkli sularında bir keşif yolculuğunun keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Güney Karayipler, dünyanın dört bir yanından gelen cruise severlerin yanı sıra bu bölgeden gelen yerel konuklar tarafından çok sevilen bir bölgedir ve elbette sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolümüz tarafından desteklenecek şekilde burada her zamanki kış sezonu programı güzergahları için alternatif seçenekler bulmak adına çok çalıştık. Charter uçuş programlarında yeni güzergâhı misafirlerimiz için erişilebilir kılmak üzere hizmete sunmak için değiştiren havayolu ortaklarımıza özellikle teşekkür ederiz. Bunun için, MSC Seaview gemisi ile - bu sularda seyahat etmek için mükemmel bir gemi - Güney Karayipler'deki en güzel adalardan bazılarını ziyaret ederek, bu kış konuklarımıza unutulmaz bir cruise tatili sunabiliyoruz.”

MSC Seaview'deki tüm misafirlerin, gemiye binmeden 72 saat önce tam olarak aşılanmış olmaları veya PCR testinin negatif olduğuna dair bir kanıt göstermeleri gerekecektir.

Ayrıca, çoğu limanda konuklar bağımsız olarak karaya çıkabilirken, belirli destinasyonlar için konukların MSC Cruises korumalı kıyı gezileri ile karaya çıkmaları gerekecektir.

MSC Seaview, 2,066 misafir kabinli olup, yolcu başına en yüksek açık alan oranlarından birine sahiptir ve sıcak havalardan en iyi şekilde yararlanmak üzere tamamlanan özel tasarım öğeleri sayesinde konukları denize daha fazla yakınlaştıran bir plaj apartmanı konseptine sahiptir.

Vira Haber