MSC Cruises MSC Poesia ile Kasım 2021’de Türkiye Limanlarına Dönüyor

MSC Cruises, Türkiye genelindeki tüm acenteleri ile gerçekleştirdiği online toplantıda, 2021 yılında Türkiye limanlarına döndüğünün müjdesini verdi. Muhteşem Ege & Akdeniz programı için MSC Poesia gemisi, Istanbul ve Kuşadası hareketli olarak seferlerini gerçekleştirecek.

MSC Poesia ile hazırlanan 11 gecelik Ege & Akdeniz rotası kapsamında misafirleri, Avrupa ve Asya kıtalarının buluştuğu şehir İstanbul, antik Kuşadası ile birlikte, Pire, Yunanistan ve İtalya’nın Palermo, Civitavecchia (Roma) ve Cenova limanlarına muhteşem bir yolculuk bekliyor.

MSC Cruises Global Yönetici Direktörü Angelo Capurro’nun sunumuyla yapılan toplantıda 2020 senesinin herkesin hayal ettiği tüm olumlu beklentilerin aksine farklı bir süreç yaşattığı ancak MSC Cruises olarak yaşanan süreçten gerekli öğrenimleri edinerek, kapsamlı önlemler ve inovasyon dolu yeniliklerle birlikte yeniden harekete geçmeye hazır oldukları belirtildi.

MSC Cruises, dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, misafirlerinin rezervasyon anından gemide geçirdikleri yaşama ve eve dönüşlerine kadar tüm süreçleri içeren kapsamlı bir sağlık ve güvenlik protokolü hazırladı. Sonrasında bu protokolü ilk olarak Ağustos ayında uygulayarak denizlere dönen dünyanın ilk büyük yolcu gemisi MSC Grandiosa oldu.

Misafirlerin ve mürettebatın sağlık ve güvenliğini önceliğinde tutan MSC Cruises'ın geliştirilmiş protokolü; gemiye binmeden önce herkese yapılacak kapsamlı sağlık taramasını, gemi genelinde yüksek hijyen ve temizlik önlemlerini, sosyal mesafe yönetimini, ortak alanlarda yüz maskesi takılmasını, gemide takibini ve izlemesini sağlayacak olan teknolojiyi de içeriyor.

Şirketin amiral gemisinin ilk 7 gecelik yolculuğunu tamamlaması ile protokolün verimliliği olumlu anlamda kesinlik kazandı. Bu protokolde yer alan önlemler arasında, uğranılan her limanda gerçekleştirilen ve “güvenli balon” ismi verilen korumalı kara turları da yer alıyor.

MSC Poesia Hakkında

Konuklar, MSC Poesia gemisinde şık ve konforlu bir şekilde seyahat edecekler. Gemide konuklar aynı zamanda zarif tasarımla muhteşem bir konfor dünyasına girecekler. Gemi, benzersiz fuaye şelalesinden Zen Garden'a, otantik Japon Sushi barına ve buhar odası bulunan zengin MSC Aurea Spa’daki sağlıklı yaşam merkezine, cezbedici bir dizi tedaviye sahip saunaya kadar bir çok alana sahip. Daha fazla hareket isteyenler için basketbol ve tenis kortu, disk sürme oyunu, son teknoloji spor salonu ve mini golf sahası bulunmaktadır. Ayrıca MSC Poesia'nın 3 yüzme havuzu, 4 jakuzisi ve dev havuz başı sinema ekranı gibi alanları da bulunmaktadır.

Vira Haber