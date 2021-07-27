MSC Cruises, MSC Seashore’u Fincantieri’den Teslim Aldı

MSC Grubu’nun Kruvaziyer Bölümü bugün, İtalya'da inşa edilmiş olan en büyük yolcu gemisi olan MSC Seashore'u resmi olarak teslim aldı. Kardeş gemi MSC Seascape şu anda Monfalcone tersanesinde yapım aşamasında ve 2022 kışında hizmete girecek.

Monfalcone'deki Fincantieri tersanesinde geleneğin uygun şekilde bu olayı kutlamak için MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, Aponte ve Aponte-Vago ailelerinin diğer üyeleri, Giampiero Massolo ve Giuseppe Bono, Başkan ve Giuseppe Bono'nun, Fincantieri'nin CEO'su ve MSC'nin yeni inşa ekibinden temsilciler ile tersaneden yöneticiler ve işçilerin katıldığı özel bir tören düzenlendi. Fincantieri'nin tersane müdürü Roberto Olivari, asırlık denizcilik geleneklerine saygı duruşu niteliğindeki törende, MSC Seashore Kaptanı Giuseppe Galano'ya, bu yılın başlarında gemi yüzdürüldüğünde gövdeye ilk dokunan suyun olduğu bir ampul sundu.

MSC Grubu Kruvaziyer Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “MSC Seashore'un inşası, İtalyan ekonomisi üzerinde yaklaşık 5 milyar Euro'luk doğrudan ve dolaylı ekonomik etki yaratan bir yatırımdır. Aynı zamanda, hizmete girmesi, kıyı toplulukları ve çok daha fazlası için önemli bir ekonomik ve istihdam faktörünü harekete geçirerek turizm sektörü için her yıl daha da önemli bir ekonomik etki yaratmaktadır."

“Yeni amiral gemimiz, en yeni ve en gelişmiş çevre teknolojisi ve çözümleri ile sürdürülebilirlikteki liderliğimizin bir kanıtıdır. Ek olarak, endüstri lideri sağlık ve güvenlik protokolümüzün ötesinde, MSC Seashore, dünyada yeni ve çığır açan bir hava sanitasyon sistemine sahip ilk yolcu gemisidir. 'Güvenli Hava', tüm misafirler ve mürettebat için temiz ve güvenli hava sağlamak için virüs ve bakterilerin %99'unu ortadan kaldıran UV-C ışık teknolojisini kullanır.

Pierfrancesco Vago sözlerine şöyle devam etti: “MSC Seashore, misafir deneyimi açısından yeniliğe olan bağlılığımızı da göstermektedir. Şüphesiz ki bugüne kadarki en çarpıcı ve sofistike gemimiz olan MSC Seashore, tamamen yeniden tasarlanmış ortak alanlar, yeni bir ikincil salon ve hem restoranlar hem de alışveriş seçenekleri açısından daha geniş bir teklif ile zaten başarılı olan Seaside deneyimini yeni ve çok geliştirilmiş özellikler ile tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.”

Fincantieri CEO'su Giuseppe Bono, “MSC Seashore, son derece zorlu geçen bu yılda İtalya'da teslim ettiğimiz dördüncü yolcu gemisi olup, üretim ve yönetim sistemimizin etkinliğini göstermektedir. Tüm bu kilometre taşları ve gelecek diğerleri başarıyla elde edildi. Bu nedenle, bu gemiyi yalnızca tüm kruvaziyer sektörü için en iyi toparlanma sembolü olarak değil, aynı zamanda Grubun iş yükümüzü tam olarak korumak için yeterliliklerini ve sağlamlığını kullanma yeteneğinin de en iyi sembolü olarak görüyorum.”

En Son ve En Gelişmiş Çevre Teknolojisi

MSC, dünyadaki en yenilikçi ve çevreye duyarlı yolcu gemilerini üretmekte kararlıdır. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon etkili bir kruvaziyer operasyonuna ulaşmak için uzun vadeli bir hedefle, her yeni gemi, yeni nesil çevre teknolojisinin gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacak diğer yatırımların yanı sıra bu hedefe doğru bir başka adımı temsil etmektedir. MSC Seashore bir istisna değildir ve karbon etkilerini en aza indirecek en yeni nesil çevre teknolojileri ve ekipmanlarına sahiptir. Buna hibrit egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) ve son teknoloji seçici katalitik indirgeme sistemleri (SCR) de dahildir ve kükürt oksit (SOx) emisyonlarında %98 azalma ve nitrojen oksit (NOx) emisyonlarında %90 azalma sağlanmaktadır. Atık su arıtma sistemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün MEPC 227(64) Çözünürlüğüne uygun olarak tasarlanmıştır ve karadaki çoğu atık su arıtma tesisinden daha yüksek arıtma standartlarına ulaşmaktadır.

MSC Seashore

MSC Seashore, sırasıyla 2017 ve 2018'de denize indirilen kardeş gemiler MSC Seaside ve MSC Seaview'i birleştiren, oyunun kurallarını değiştiren ve öncü Seaside sınıfının bir evrimi olan ilk Seaside EVO sınıfı gemisidir. Bu gemi sınıfı, yenilikçi ve göz alıcı tasarım özellikleriyle ünlüdür ve konukları denizle buluşturmak için tasarlanmıştır. MSC Seashore, ortak alanlarının %65'i konuk deneyimini yepyeni bir düzeye taşımak için yeniden tasarlandığından, konuklara yepyeni özellikler, mekanlar ve deneyimler sunmaktadır. Gemi, 13.000 m2'lik açık alan, çok çeşitli açık hava bar ve yemek seçenekleri, dinlenmek ve güneşlenmek için havuzlar ve güverte alanının yanı sıra deniz manzarasını izlemek için geminin etrafında farklı seyir noktaları sunmaktadır.

Akdeniz'de Yaz ve Karayipler'de Kış

MSC Seashore, Akdeniz'deki açılış sezonuna, İtalya'nın Cenova, Napoli limanlarını, Pompeii ve Sicilya'daki Messina'yı da ziyaret etmek üzere popüler 'Altı İnci' güzergahını sunarak başlayacak; Valetta, Malta; Barselona, İspanya ve Marsilya, Fransa.

31 Ekim'de gemi, Kuzey Amerika'ya yeniden konuşlandırılırken 18 gecelik destansı bir seyir için Cenova'dan hareket edecek. 20 Kasım'dan itibaren gemi, Karayipler'de Porto Riko'da San Juan, St Thomas'ta Charlotte Amalie, Dominik Cumhuriyeti'nde Puerto Plata ve ardından Bahamalar'da Ocean Cay MSC Deniz Rezervi - MSC Cruises'ın yeni adını taşıyan özel adayı da içeren 7 gecelik yolculuklar sunacak.

MSC Seashore Temel Özellikler:

- Uzunluk/genişlik/yükseklik: 339 /41m/76m

- Brüt tonaj: 170.400

- Misafir Sayısı: 5.877 (kısa uluslararası yolculuk için maksimum kapasite)

- Kabin Sayısı: 2.270

- Mürettebat Sayısı: 1.648

- Maksimum hız: yaklaşık 22.4 knot

- MSC Cruises küresel filosunun amiral gemisi

- MSC Cruises filosuna katılan 19. yolcu gemisi

Vira Haber