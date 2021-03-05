MSC Cruises, MSC Virtuosa Gemisindeki İki Yeni Özel Yemek Konseptini Açıkladı

MSC Cruises, filonun bir sonraki amiral gemisi MSC Virtuosa'da sunulan kapsamlı yemek seçeneklerinin ayrıntılarını açıkladı.

Beş özel restoran, beş ana restoran, 1.336 kişilik açık büfe ile 21 bar ve lounge salonunda misafirler için, ihtiyaçlarına uygun olarak gündelik veya daha şık ortamlar sunan benzersiz seçenekler bulunmaktadır. MSC Cruises'ın Avrupa kökenlerinden gelen yemek tutkusunun bir yaşam biçimi olduğu bu keyif, MSC Cruises misafirlerinin gemideyken ve dünyanın farklı yerlerine yolculuk ederken de, yeni kültürler ve lezzetler keşfedebilmeleri için unutulmaz tatil anıları sunmaktadır.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Sunulan hizmetlerin odağındaki otantik yemekleri, dünyadan ilham alan menüleri ve mutfak sanatı ile MSC Cruises gemilerinde yemek yemek gastronomik bir maceradır. Şirket olarak, misafirlerimizi gurme bir keşif yolculuğuna çıkararak, uluslararası mutfağı sergileyen, yeni ve olağanüstü deneyimler peşinde ilerliyoruz. MSC Virtuosa yepyeni iki özel restorana sahip olacak - HOLA! Tacos & Cantina ve Indochine. Yetenekli mutfak ekibimiz tarafından geliştirilen ve MSC Cruises'a özel olan bu yeni restoranlar, mevcut popüler spesiyalite yemek konseptlerimizin başarısı üzerine inşa edilmektedir ve yemek sunumumuzu yenilikçi fikirlerle daha da genişletmemize ve zenginleştirmemize olanak tanımaktadır. "

HOLA! TACOS & CANTINA: LAID BACK, LATIN-AROMALI YEMEK

Bu yeni, hızlı-rahat sokak yemeği konsepti, öğle ve akşam yemeklerinde rahat ve samimi bir ortamda tadını çıkarabileceğiniz, Latin Amerika ve Meksika esintili yemeklerden ve içeceklerden bir seçki sunmaktadır. Mavi mısırlı tacos ve nachos, otantik sığır empanadaları ve lezzetli tamalelerden tortilla çorbasına veya vejetaryen tacolara kadar, agua fresca veya En İyi 10 Tekila ile Mezcals arasından tercihinizi yapın ve keyfini çıkarın.

INDOCHINE: GÜZEL MUTFAK MİRASLARININ BİR FÜZYONU

Bu yeni orijinal konsept, konuklara iki lezzetli mutfak mirasını birleştiren Fransız dokunuşlu Vietnam klasiklerini sunacak. Menü, bir dizi vejetaryen ve vegan seçeneğinin yanı sıra, arkadaşlar arasında paylaşılabilecek, aile tarzında servis edilebilecek çok sayıda lezzetli seçenek içerecektir. Yeşil Papaya Salatalarından Beef Bo Çöreklere ve Fransız Kavrulmuş Salyangozlardan Veggie Vietnam Kreplerine kadar, tatlı, ekşi, tuzlu, acılı tatların özenli kombinasyonlarıyla sağlıklı ve dengeli seçenekler sunacaktır. Ek olarak, geniş seçenekli şarap listesi, en deneyimli garsonları bile cezbeden hem Yeni hem de Eski Dünya seçeneklerini içermektedir ve tropikal özel seçim kokteylleri bu otantik deneyimi tamamlamaya yardımcı olacaktır.

MSC CRUISES GEMİLERİNE ÖZEL POPÜLER YEMEK KONSEPTLERİ

MSC Virtuosa gemisinde, konukların filodaki diğer gemilerden bildiği ve sevdiği üç popüler özel restoran bulunmaktadır.



Geleneksel Amerikan tarzı et lokantası Butcher’s Cut restoranında usta bir kasap olmanın hünerleri sergilenir.

Şık Kaito Teppanyaki restoranında, iki teppanyaki ızgarada Japon mutfağının modern Doğu-Batı tarzındaki pişirme stili ile yemekler sunulmaktadır.

Kaito Sushi Bar, konukların taze suşi, sashimi ve tempuralarının usta şef tarafından hazırlanışını izleyebilecekleri samimi bir deneyim sunar

GENİŞ BÜFE VE ŞIK ANA YEMEK RESTORANLARI

Yemek deneyiminin güçlü favorilerinden biri, sabahtan akşama kadar hizmet veren, açık mutfak, taze bir mozzarella imalathanesi, taze pişmiş ekmek, taze makarna, meyve ve sebze pazarı ile çok çeşitli uluslararası yemekler sunan 1336 koltuklu Marketplace Buffet'dir.

Büfe 2021 yazında, misafirler için yiyeceklerle donatılan ve sosyal mesafeli hazırlanan oturma düzeni ile, kardeş gemisi MSC Grandiosa ile aynı hizmet konseptini izleyecek

Ek olarak, MSC Virtuosa şık bir ortamda birinci sınıf Akdeniz ve dünya spesiyaliteleri sunan beş ana restorana ev sahipliği yapacak. Menüler her gün değişmektedir ve zarif akşam yemekleri için enfes yemekler hazırlanmaktadır. Ayrıca, ana yemek mekanlarının tamamı müzik temasına göre özel olarak tasarlanmıştır.

BAR VE LOUNGE ALANLARI



MSC Virtuosa'daki bar deneyimi, tüm olası durumlara uygun olacaktır. Gemi, hem iç hem de dış mekanlardaki 21 bar ve lounge alanı ile aileniz ve arkadaşlarınızla içeceklerinizin tadını çıkarmak için benzersiz alanlar sunmaktadır.

The Champagne Bar deneyimi, iştah kabartan havyar, istiridye ve yengeç çeşitleri eşliğinde çok çeşitli farklı şampanyalar sunmaktadır.

The Sky Lounge sanat dekoratifi esintili bir ortamda moleküler kokteylleriyle tanınmaktadır.

Masters of the Sea, 40'tan fazla sayıdaki farklı biradan oluşan otantik bir İngiliz pubıdır.

Denizdeki ilk insansı, robotik barmen Rob'un yer aldığı sürükleyici, fütüristik MSC Starship Club da bu gemideki yeniliklerden biridir. Bu sürükleyici bar ve eğlence deneyimi, 3 boyutlu hologramlar, bir dijital sanat duvarı ve 12 kişilik dijital interaktif masayı içermektedir ve konuklara kişiselleştirilmiş galaktik turlarıyla uzayı keşfetme imkanı sunmaktadır. Rob, tıpkı bir insan barmen gibi, kendine özgü kokteyllerini, alkollü veya alkolsüz ve çok sayıda kişiselleştirilmiş içeceği karıştırarak sunacak, aynı zamanda tamamen sürükleyici bir bar deneyimi için konukları sesiyle ve insan benzeri ifadeleriyle meşgul edecek.

GURME ÇİKOLAYA, KREMALAR VE GELATO

Ödüllü pasta şefi ve çikolatacı Şef Jean-Philippe Maury, iştah kabartıcı iki konseptiyle geri dönüyor: Jean-Philippe Maury Café & Chocolat ve Crêpes & Gelato.



The Chocolat & Café son derece karmaşık çikolata heykelleriyle çerçevelenmiş, gemide yapılan taze çikolataları içeren, müzelere layık bir açık çikolata dükkanıdır. Konuklar, bu kafe ve mağazanın sıcak atmosferinin tadını çıkarırken, etkileyici ikramın tadına bakabilir ve çikolata yapım sürecini kendi gözleriyle izleyebilirler.

The Crêpes & Gelato counter klasik milkshake ve şerbetlerden popüler yeşil meyve sularına kadar şeker açlığını giderecek cazip lezzetlerle doludur!

MSC Cruises, filonun bir sonraki amiral gemisi MSC Virtuosa'da sunulan kapsamlı yemek seçeneklerinin ayrıntılarını açıkladı.

Beş özel restoran, beş ana restoran, 1.336 kişilik açık büfe ile 21 bar ve lounge salonunda misafirler için, ihtiyaçlarına uygun olarak gündelik veya daha şık ortamlar sunan benzersiz seçenekler bulunmaktadır. MSC Cruises'ın Avrupa kökenlerinden gelen yemek tutkusunun bir yaşam biçimi olduğu bu keyif, MSC Cruises misafirlerinin gemideyken ve dünyanın farklı yerlerine yolculuk ederken de, yeni kültürler ve lezzetler keşfedebilmeleri için unutulmaz tatil anıları sunmaktadır.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Sunulan hizmetlerin odağındaki otantik yemekleri, dünyadan ilham alan menüleri ve mutfak sanatı ile MSC Cruises gemilerinde yemek yemek gastronomik bir maceradır. Şirket olarak, misafirlerimizi gurme bir keşif yolculuğuna çıkararak, uluslararası mutfağı sergileyen, yeni ve olağanüstü deneyimler peşinde ilerliyoruz. MSC Virtuosa yepyeni iki özel restorana sahip olacak - HOLA! Tacos & Cantina ve Indochine. Yetenekli mutfak ekibimiz tarafından geliştirilen ve MSC Cruises'a özel olan bu yeni restoranlar, mevcut popüler spesiyalite yemek konseptlerimizin başarısı üzerine inşa edilmektedir ve yemek sunumumuzu yenilikçi fikirlerle daha da genişletmemize ve zenginleştirmemize olanak tanımaktadır. "

HOLA! TACOS & CANTINA: LAID BACK, LATIN-AROMALI YEMEK

Bu yeni, hızlı-rahat sokak yemeği konsepti, öğle ve akşam yemeklerinde rahat ve samimi bir ortamda tadını çıkarabileceğiniz, Latin Amerika ve Meksika esintili yemeklerden ve içeceklerden bir seçki sunmaktadır. Mavi mısırlı tacos ve nachos, otantik sığır empanadaları ve lezzetli tamalelerden tortilla çorbasına veya vejetaryen tacolara kadar, agua fresca veya En İyi 10 Tekila ile Mezcals arasından tercihinizi yapın ve keyfini çıkarın.

INDOCHINE: GÜZEL MUTFAK MİRASLARININ BİR FÜZYONU

Bu yeni orijinal konsept, konuklara iki lezzetli mutfak mirasını birleştiren Fransız dokunuşlu Vietnam klasiklerini sunacak. Menü, bir dizi vejetaryen ve vegan seçeneğinin yanı sıra, arkadaşlar arasında paylaşılabilecek, aile tarzında servis edilebilecek çok sayıda lezzetli seçenek içerecektir. Yeşil Papaya Salatalarından Beef Bo Çöreklere ve Fransız Kavrulmuş Salyangozlardan Veggie Vietnam Kreplerine kadar, tatlı, ekşi, tuzlu, acılı tatların özenli kombinasyonlarıyla sağlıklı ve dengeli seçenekler sunacaktır. Ek olarak, geniş seçenekli şarap listesi, en deneyimli garsonları bile cezbeden hem Yeni hem de Eski Dünya seçeneklerini içermektedir ve tropikal özel seçim kokteylleri bu otantik deneyimi tamamlamaya yardımcı olacaktır.

MSC CRUISES GEMİLERİNE ÖZEL POPÜLER YEMEK KONSEPTLERİ

MSC Virtuosa gemisinde, konukların filodaki diğer gemilerden bildiği ve sevdiği üç popüler özel restoran bulunmaktadır.



Geleneksel Amerikan tarzı et lokantası Butcher’s Cut restoranında usta bir kasap olmanın hünerleri sergilenir.

Şık Kaito Teppanyaki restoranında, iki teppanyaki ızgarada Japon mutfağının modern Doğu-Batı tarzındaki pişirme stili ile yemekler sunulmaktadır.

Kaito Sushi Bar, konukların taze suşi, sashimi ve tempuralarının usta şef tarafından hazırlanışını izleyebilecekleri samimi bir deneyim sunar

GENİŞ BÜFE VE ŞIK ANA YEMEK RESTORANLARI

Yemek deneyiminin güçlü favorilerinden biri, sabahtan akşama kadar hizmet veren, açık mutfak, taze bir mozzarella imalathanesi, taze pişmiş ekmek, taze makarna, meyve ve sebze pazarı ile çok çeşitli uluslararası yemekler sunan 1336 koltuklu Marketplace Buffet'dir.

Büfe 2021 yazında, misafirler için yiyeceklerle donatılan ve sosyal mesafeli hazırlanan oturma düzeni ile, kardeş gemisi MSC Grandiosa ile aynı hizmet konseptini izleyecek

Ek olarak, MSC Virtuosa şık bir ortamda birinci sınıf Akdeniz ve dünya spesiyaliteleri sunan beş ana restorana ev sahipliği yapacak. Menüler her gün değişmektedir ve zarif akşam yemekleri için enfes yemekler hazırlanmaktadır. Ayrıca, ana yemek mekanlarının tamamı müzik temasına göre özel olarak tasarlanmıştır.

BAR VE LOUNGE ALANLARI



MSC Virtuosa'daki bar deneyimi, tüm olası durumlara uygun olacaktır. Gemi, hem iç hem de dış mekanlardaki 21 bar ve lounge alanı ile aileniz ve arkadaşlarınızla içeceklerinizin tadını çıkarmak için benzersiz alanlar sunmaktadır.

The Champagne Bar deneyimi, iştah kabartan havyar, istiridye ve yengeç çeşitleri eşliğinde çok çeşitli farklı şampanyalar sunmaktadır.

The Sky Lounge sanat dekoratifi esintili bir ortamda moleküler kokteylleriyle tanınmaktadır.

Masters of the Sea, 40'tan fazla sayıdaki farklı biradan oluşan otantik bir İngiliz pubıdır.

Denizdeki ilk insansı, robotik barmen Rob'un yer aldığı sürükleyici, fütüristik MSC Starship Club da bu gemideki yeniliklerden biridir. Bu sürükleyici bar ve eğlence deneyimi, 3 boyutlu hologramlar, bir dijital sanat duvarı ve 12 kişilik dijital interaktif masayı içermektedir ve konuklara kişiselleştirilmiş galaktik turlarıyla uzayı keşfetme imkanı sunmaktadır. Rob, tıpkı bir insan barmen gibi, kendine özgü kokteyllerini, alkollü veya alkolsüz ve çok sayıda kişiselleştirilmiş içeceği karıştırarak sunacak, aynı zamanda tamamen sürükleyici bir bar deneyimi için konukları sesiyle ve insan benzeri ifadeleriyle meşgul edecek.

GURME ÇİKOLATA, KREMALAR VE GELATO

Ödüllü pasta şefi ve çikolatacı Şef Jean-Philippe Maury, iştah kabartıcı iki konseptiyle geri dönüyor: Jean-Philippe Maury Café & Chocolat ve Crêpes & Gelato.



The Chocolat & Café son derece karmaşık çikolata heykelleriyle çerçevelenmiş, gemide yapılan taze çikolataları içeren, müzelere layık bir açık çikolata dükkanıdır. Konuklar, bu kafe ve mağazanın sıcak atmosferinin tadını çıkarırken, etkileyici ikramın tadına bakabilir ve çikolata yapım sürecini kendi gözleriyle izleyebilirler.

The Crêpes & Gelato counter klasik milkshake ve şerbetlerden popüler yeşil meyve sularına kadar şeker açlığını giderecek cazip lezzetlerle doludur!

Vira Haber