MSC Cruises, St Petersburg Seferlerini Askıya Aldı

MSC Cruises bölgedeki son gelişmeler ve ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'nın St Petersburg kentine yaptığı seferleri askıya aldığını duyurdu.

Şirket, yolcularının ve mürettebatının sağlığının ve güvenliğinin en büyük önceliği olduğunu; Mayıs ayının sonundan Ekim ayına kadar, Baltık Denizi seferlerine sahip dört gemisinin, (MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia ve MSC Virtuosa) 2022 yazındaki seyahat programlarında St Petersburg şehrine uğraklarını askıya aldı.

Gündemin başından bu yana dört gemisinin rotaları için Stockholm, Helsinki ve Tallinn gibi alternatif limanlarla temas halinde olan MSC Cruises, mümkün olan en kısa sürede her bir gemisi için kesin olacak rota bilgisini seyahat acentelerine iletecek. Yeni düzenlemelerden etkilenen mevcut konuklara ve Baltıklar rotasına tatil rezervasyonu yapmak isteyen herkes için yeni seyahat programlarının onaylanmış ayrıntılarını web sitesinde güncelleyecektir.

Şu anda hiçbir MSC Cruises gemisi St Petersburg limanına uğramamaktadır.