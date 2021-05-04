MSC Cruises, Tüm Filo Personelinin Aşılanması İçin Aşılama Programı Başlattı

- MSC Cruises, filo çapında tüm mürettebat üyeleri için bir COVID-19 aşılama programı başlattığını duyurdu. Bu gelişme, geçen yıl Ağustos ayında ilk gemisinin hizmet vermeye dönmesinden bu yana MSC Cruises operasyonlarını destekleyen endüstri lideri sağlık ve güvenlik protokolünün yeni bir temel unsuru oldu.

Aşılama programı, MSC Bellissima Kaptanı Kaptan Giuseppe Maresca'nın ve tüm ekibinin aşılanmasıyla başlamış oldu.

Bu ilk aşamada, MSC Cruises, Akdeniz ve Kuzey Avrupa'da 2021 Yaz kruvaziyer tatilleri için ayrılan 10 gemisindeki mürettebat üyelerine ve bunun yanı sıra Karayipler'de ABD limanları dışında yeniden başlatılması planlanan gemilerdeki mürettebata aşı uygulanacak. Amiral gemisi MSC Virtuosa'nın mürettebatı, geminin Southampton'dan Birleşik Krallık çevresinde 20 Mayıs'tan itibaren ilk seferinden önce aşılanacak.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Gemilerimiz önümüzdeki haftalarda ve aylarda giderek daha fazla misafir ağırlamaya hazırlanırken, tüm ekibimiz için kapsamlı bir aşılama planının başladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, sektörün bu yaz yeniden başlamasına öncülük ederken, hem mürettebatımızın kedisi hem de gemide ağırlayacakları misafirler için daha fazla koruma sağlamak.

“Geçtiğimiz yıl sağlık ve güvenlik protokolüne yoğun bir şekilde odaklanarak büyük bir yatırım yaptık ve güvenli ve sorumlu bir şekilde seyahate dönmek ve çeşitli otoritelerin onayını almak için durmaksızın çalıştık. Benzer şekilde, ekibimize uygulanacak aşı programı için aynı yaklaşımı uyguladık - planlayın, hazırlayın ve gerçekleştirin. "

MSC Cruises, Şirketin amiral gemisi MSC Grandiosa'nın Akdeniz'de 7 gecelik bir yolculuk için Cenova'dan yola çıktığı 2020 yılının Ağustos ayında sektörün uluslararası seferlere dönüş yapan ilk hattı oldu. Şirket, o zamandan bugüne, yaklaşık 65.000 misafirini denizde güvenli ve dinlendirici bir gemi seyahati için ağırlamıştır.

Vira Haber