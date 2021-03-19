MSC Cruises Yeni Markası İçin Atamalarını Gerçekleştirdi

MSC Grup Cruises Division'ın yeni lüks markası, CEO Michael Ungerer liderliğindeki yönetim ekibinin beş kıdemli üyesini açıkladı.

Ungerer, “Yeni markanın liderleri lüks, misafirperverlik ve cruise sektörü konusundaki 100 yıldan fazla birikimiyle bilgi ve uzmanlık getirecek. Hem farklı bir şeyler arayan cruise severlerin, hem de seyahat konusunda yeni olanların ve seyahate başlamak için meraklı olanların tüm beklentilerini aşan, öncü olduğu kadar farklı bir lüks ve yaşam tarzı sunan bir seyahat deneyimi yaratacaklar" dedi.

Atanan kişiler ve unvanları şu şekilde:

Chris Austin, Satış Direktörü

Chris son olarak Seabourn Cruise Line'da dört yıl boyunca Global Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve burada 2019'da küresel lüks seyahat acentesi ağı Virtuoso'dan "Yılın Kruvaziyer Elçisi" ödülünü aldı. Daha önce Starwood Hotels & Resorts'ta lüks marka portföyü için yaklaşık 20 yıl satış liderliği yaptı.

Sarah Doyle, Pazarlama Şefi

Son olarak Bacardi Limited Avrupa'da Pazarlama Başkan Yardımcısı konumunda olan Sarah, daha önceki altı yıl boyunca Starwood Hotels & Resorts'ta lüks marka portföyündeki marka ortaklıklarından sorumlu olarak, daha sonrasında W Hotels Worldwide'da Global Marka Direktörü olarak çalıştı. Sarah, misafir ağırlama kariyerinden önce, Momentum Worldwide'da 10 yıl boyunca American Express'in Platinum ve Centurion kart üyesi programlarını yönetti.

Thatcher Brown, Ticari ve Stratejik Danışman

Thatcher en son dört yıl boyunca Genting'de Crystal Cruises Asia'nın Genel Müdürü ve Dream Cruises Başkanı olarak görev yaptı. Kariyerine, Marka Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetim Direktörlüğü de dahil olmak üzere altı yıl geçirdiği Fairmont Hotels and Resorts'ta başladıktan sonra Thatcher, Jumeirah Group lüks oteller zincirinde, Başkan Yardımcısı Marka Stratejisi ve Pazarlama pozisyonu da dahil olmak üzere yaklaşık beş yıl çalıştı.

Sacha Rougier, Rota Planlama ve Kıyı Deneyimi Başkanı

Sacha, yaklaşık altı yıldır Cruise Gate Hamburg'da Genel Müdür olarak görev yaptı ve iki yeni kruvaziyer terminalinin tamamlanma sürecini yöneterek yolcu sayısında yüzde 73'lük bir artış sağladı. Daha önce Marsilya Limanı'nda beş yıl İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

John Stoll - Destinasyon Deneyimi Danışmanı

John, Crystal Cruises'ta 17 yıl boyunca Kara Programları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı ve daha önce ödüllü kıyı gezileri düzenlediği Silversea Cruises'ta beş yıldan fazla bir süre boyunca Kara Programları Direktörü olarak görev yaptı.

Ungerer şunları ekledi, “Vizyonumuzun ortaya çıkmasına yönelik ivme yukarı yönde geliştikçe ekibimiz, insan, ürün ve mutfak konusunda daha yetenekli ve daha deneyimli atamalarla büyümeye devam edecek. Sürdürülebilirliğin DNA'mızın önemli bir parçasını oluşturmasıyla birlikte, yeni lüks gemilerimizin mevcut en yeni ve en gelişmiş çevre ve denizcilik teknolojileriyle donatıldığını göstereceğiz. Lüks markamızın ilk gemisi İtalya Fincantieri tersanesinden 2023 yılında teslim edilecek, sonrasındakilerin teslimatları ise 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak.”

Vira Haber