MSC Cruises Yunanistan Yolculuklarını Yeniden Başlatmayı Hedefliyor

MSC Cruises, Yunanistan'ı ziyaret eden cruise yolcularına, yaklaşan Paskalya tatili döneminden itibaren hizmet vermek üzere, yerel turizm hizmetlerinin zamanında yeniden açılması için, Yunanistan Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili makamlarla yakın bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Bu bilgi ile bağlantılı olarak, şirket ayrıca MSC Magnifica’nın 29 Nisan’a kadar planlı tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Geminin, başlangıçta 14 Şubat'tan itibaren Yunanistan etrafındaki bir güzergahla denizlere dönmesi planlanıyordu.

MSC Magnifica için 29 Nisan'a kadar rezervasyon yaptıran konuklara, hattın diğer gemilerinden biri ile Yunanistan'a uğrayan veya şu anda Batı Akdeniz'de bulunan amiral gemi MSC Grandiosa ile tatillerini yeniden rezerve etme seçeneği sunulacak.

MSC Grandiosa şimdilerde her Pazar günü Cenova hareketli olarak, İtalya’da Civitavecchia, Napoli, Palermo / Cagliari ve Malta'daki Valetta'ya uğrayarak haftalık gemi seferleri gerçekleştiriyor. İtalya'daki her limandan gemiye biniş seçeneği mevcuttur.

Vira Haber