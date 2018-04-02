MSC Cruises'a Çevre Yönetim Ödülü

MSC Cruises, cruise sektöründe kalite, sağlık, güvenlik ve çevresel yönetim konularında en yüksek not ile sertifikanın sahibi olarak bu prestijli ödülü alan ilk gemi şirketi oldu.

Cenevre, İsviçre, 26 Mart 2018 – Alanında lider uluslararası derecelendirme grubu Bureau Veritas, MSC Cruises şirketini MSC Meraviglia gemisinin sürdürülebilir ve çevre ye duyarlı yönetilmesinden dolayı “8 Altın İnci” ödülüne layık gördü. Bu ödül, kalite, sağlık, güvenlik ve çevresel yönetime verilen önem konusunda cruise gemilerine verilen ve küresel olarak kabul gören en yüksek derecelendirmelerden biri... Böylece, MSC Cruises, Bureau Veritas’tan 8 Altın İnci ödülünü olan ilk gemi şirketi oldu.

MSC Meraviglia Haziran 2017’de hizmete girdiğinden beri, cruise seyahati ve turizm endüstrisindeki üst düzey hizmetleri sayesinde prestijli ödülleri toplamaya başladı. MSC Meraviglia cruise sektörü tarafından, müşteri odaklı teknoloji, dijital yenilikler ve yeni misafir tecrübeleri konularında en son gelişmeleri sunmasıyla farkındalık yarattı. Sektör genelindeki şöhretinin yanı sıra, MSC Meraviglia gemisi kalite, sağlık, güvenlik ve çevresel yönetim alanında da ödüllendirilmiş oldu.

Philippe Donche-Gay, Bureau Veritas Deniz ve Offshore Birimi Başkanı açıklamasında, ”MSC Cruises operasyonlarının çevresel etkisini azaltarak bu konuya verdiği önemi gösterdi. Bu sebeple MSC Cruises’un kendi sektöründeki etkili ve devam eden çabaları için kutluyoruz. MSC Meraviglia’daki pek çok sürdürülebilir ve çevresel teknoloji, bu gemiyi çevreci gemi seyahati operasyonları alanında en ön sıraya yerleştirdi. Bureau Veritas 8 Altın İnci ödülünü kazanmaları, MSC Cruises şirketinin çevreci politikalarda mükemmeliyetçiliğe ve devamlı gelişmeye bağlılığının bir sonucudur” dedi.

Bud Darr, MSC Grup, Deniz Politikaları ve Hükümetlerle İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı açıklamasında, ”Bu ödülü almaktan onur duyuyoruz ve Bureau Veritas’a layık gördükleri değerli ödül ve devam eden destekleri için de teşekkür ediyoruz. Bu yolculuktaki vazgeçilmez bir ortağımız olarak, onların da vereceği güçle, çevresel yönetim alanında gelişme göstermeye devam etmeyi istiyoruz” dedi.

8 Altın İnci ödülü, MSC Cruises şirketinin MSC Meraviglia gemisindeki çalışmalarını sekiz farklı çevre koruma alanında ödüllendiriyor:

• MSC Meraviglia, atık gazların arasından sülfür oksidi arındıran bir Atık Gaz Temizleme Sistemine sahip. Bu sistem sayesinde, gemi uluslararası ve yerel salınım kurallarına da uyuyor.

• Gelişmiş Atık Su Temizleme sistemi sayesinde atık suyu, farklı atık akıntılarını birleştirip, istenmeyen parçaları ayırarak çok yüksek kalitede temizleyebiliyor ve dışa akan suyun temizlenmesini sağlıyor.



• Atık su temizlemenin yanında, gemi kendisine daha fazla oto kontrol ve esnek bir seyrüsefer imkânı sağlayan depolama kapasitesine ve Boşaltma Engelleme Sistemine sahip.



• En son teknoloji ürünleri ve enerji tasarrufu sağlayan malzemeler geminin çevreye etkisini etkin biçimde azaltıyor ve enerji verimini arttırıyor. Geminin ISO 50001 sertifikası, etkili enerji yönetiminin bir kanıtı.



• Şirketin mürettebatı ve misafirleri için güvenli bir ortam yaratmaya verdiği önem, geminin OHSAS 18001 sertifikası almasını sağladı. Bu derecelendirme, şirketin bütüncül bir iş sağlığı ve güvenlik idaresi sistemi kurmadaki çabalarını ödüllendirilmiş oldu.



• Ek olarak, gemi yiyecek sağlığı alanındaki ISO 22000 şartlarını da yerine getiriyor. Bu sertifika yemek tedariki alanının tamamında ve “çiftlikten tabağa” hazırlanma sürecinde yemek güvenliği yönetimi sistemlerini denetliyor.



• Şirket, bütüncül ve tutarlı çevresel yönetim sistemleri sayesinde ISO 14001 belgesini kazandı.



• Son olarak, ISO ve diğer uluslararası sertifika ve standartların yanında Bureau Veritas, MSC Meraviglia’yı ‘TEMİZ GEMİ’ derecesiyle ödüllendirdi ve şirketin çeşitli alanlarda, çevresel standartları karşılama çabasını ödüllendirdi.



MSC Meraviglia, şirketin MSC Cruises filosuna 04 Haziran 2017’de hizmete girdi. MSC Cruises filosunun on üçüncü seyahat gemisi olan MSC Meraviglia, şirketin 10,5 milyar dolarlık yatırım planı dahilinde hizmete giren ilk yeni gemisi olma özelliğine de sahip. Bu yatırım planı, filoyu 2026’ya kadar 25 Cruise gemisine çıkarmayı ve senede 5 milyon misafir ağırlama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu gemi, ilk yaz ve kış sezonlarını Akdeniz coğrafyasında geçirdi. 18 Nisan 2018’de, Cenevre’den hareket edecek ve yaz sezonunu Hamburg’dan yola çıkıp Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Norveç Fiyortlarında pek çok ilgi çekici destinasyonlara uğradıktan sonra, Kuzey Buz Denizi’ne kadar gidip Nordkapp ve Svalbard Adaları’nı da keşfederek geçirecek.

MSC Meraviglia 315 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde, 65 metre yüksekliğinde ve dört mevsim seyahat edip, dünyanın uluslararası seyahat limanlarından çoğuna uğrayabilmek üzere tasarlanmış.







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