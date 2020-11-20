MSC Cruises'den 2021 Yaz Programlarına Özel Kampanya: İkinci Kişi Ücretsiz

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Konukların, mürettebatın ve ziyaret edilen bölgelerdeki toplulukların sağlığını korumak için MSC Cruises kapsamlı bir protokol tasarladı ve bu protokol ilk olarak Ağustos ayında Akdeniz güzergahı ile denizlere dönen dünyanın ilk büyük yolcu gemisi MSC Grandiosa'da uygulandı.

Şirketin amiral gemisinin ilk 7 gecelik yolculuğunu tamamlaması ile protokolün verimliliği olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bu protokolde yer alan önlemler arasında, uğranılan her limanda gerçekleştirilen ve “sosyal balon” ismi verilen korumalı kara turları da yer almaktadır.

Misafirlerin ve mürettebatın sağlık ve güvenliğini önceliğinde tutan MSC Cruises'ın geliştirilmiş protokolü; gemiye binmeden önce herkese yapılacak kapsamlı sağlık taramasını, gemi genelinde yüksek sanitasyon ve temizlik önlemlerini, sosyal mesafe yönetimini, ortak alanlarda yüz maskesi takılmasını, gemide takibini ve izlemesini sağlayacak olan teknolojiyi de içermektedir.

Ayrıca MSC Grandiosa ile denize açılan binlerce misafirin şimdiye kadar yaptıkları geri bildirimlerin son derece olumlu olmasının yanı sıra, birçoğu, bu deneyimlerini mevcut durumdaki en güvenli tatil seçeneği olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Vira Haber