MSC Cruises'ın uzun ömürlü çevre taahhüdü ödüllendirildi

Küresel denizcilik endüstrisi, MSC Cruises’in uzun ömürlü sürdürülebilirlik etkinliklerini ‘2019 Yılı En Yeşilci Çevre Dostu Armatörü’ Neptün Ödülü ile onayladı. Ödül, Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Küresel Ölçekte Sürdürülebilir Taşımacılık ve Limanlar Forumu’nda sunuldu. Söz konusu ödül, her sene en ileri teknoloji ve uygulamaları benimseyerek denizcilik sektörünün rotasını gelecek için daha fazla sürdürülebilir kılarak, günlük operasyonlardan dolayı çevreye verilen etkiyi azaltma konusunda muazzam işler ortaya çıkaran taşımacılık şirketine verilir.

MSC Cruises’in Yönetim Kurulu Başkanı, Pierfrancesco Vago; “Tüm taşımacılık sektörü paydaşlarının, gemilerimizin uğradığı şehirlerdeki liman halklarına yönelik gösterdiğimiz özenli faaliyetlerimizi ve çevreyi korumaya yönelik sürdürülmekte olan uzun ömürlü çabalarımızı tanımış olmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum. Hem deniz hem de kıyı operasyonlarımızın çevresel izlerini en aza indirmeye ve sürekli olarak en düşük seviyede kullanmaya yönelik bir hedef içerisindeyiz. Emisyon düşüşünden enerji verimine, atık ve atık su yönetimine kadar hepsi gelişim göstermeye devam eden -ve yatırım sağlayan- gelişmiş teknolojilerle tüm filomuzun donanımını sağlamakta ve mevcut donanımlarımızı da iyileştirmeye devam etmekteyiz..”

MSC Cruises Çevresel Operasyonlar ve Uyum Yardımcı Başkanı Kaptan Minas Myrtidis; “MSC Cruises adına bu ödülü alıyor olmak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Çevresel performansımızı geliştirmek amacıyla her an güncel politikaları, son teknolojileri ve tüm yenilikleri takip ediyor ve ayrıca uygulamaya devam ediyoruz.”

Geleceğe “Sıfır Etki” hedefine ulaşmak için sürekli gelişim fikrini benimseyen MSC Cruises, filoları ile denizcilik teknolojilerini sürekli yenileyerek ve geliştirilerek, çevreye etkilerinin en asgari seviyeye düşürülmesi adına pek çok girişimde bulunmaktadır.

Neptün Ödülleri, taşımacılık alanında kendisini bu işe en çok adayan organizasyonları ve bireyleri ödüllendirmek üzere ALJ Groups tarafından oluşturulmuştur. Taşımacılık şirketlerini, limanları ve üreticilerini temsil eden denizcilik profesyonelleri, öncelikle aday önerileri için teşvik edilmektedir. Aday önerilerinin ardından kapalı toplantılara katılan yüksek düzey 150 denizcilik yöneticisinin oyu ile kazanan belirlenmektedir.

Vira Haber