MSC Cruises'ın, Yeni Gemisi SEASCAPE İçin Coin Ceremony Düzenlendi

MSC Cruises'ın ikinci Seaside EVO sınıfı gemisi için, omurgasının yapımına başlandığı İtalya Monfalcone kenti Fincantieri tersanesinde, geleneksel bir madeni para töreni –coin ceremony - düzenlendi.

Yeni geminin adı açıklandı - MSC Seascape - ve gemi okyanusun güzelliğine atıfta bulunarak, yenilikçi tasarım özellikleri sayesinde konukların gemiden muhteşem deniz manzarasının keyfini nasıl çıkarabileceklerini gösteriyor.

MSC Cruises Perakende ve Kategori Müdürü Monica Somma ile Fincantieri'den Üretim Süpervizörü Jolette Vincenzi, geminin inşasında ve gelecekteki deniz yaşamında nimet ve iyi talihin tarihi bir işareti olarak geminin omurgasına iki madeni para yerleştirerek, vaftiz anneleri olarak geleneksel denizcilik ritüelini gerçekleştirdiler.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Gemilerimizden birinin daha inşa konusunda önemli bir dönüm noktasını temsilen bugün yerleştirilen madeni paralar, kruvaziyer endüstrisine ve seyahat ve turizmin geleceğine olan güvenimizin önemli bir simgesidir. Bir aile şirketi olarak, kısa vadede hepimizin karşılaştığı zorlu koşullara ragmen, uzun vadeli planlar yapabilir ve bu taahhütleri yerine getirebiliriz. MSC Seascape, filomuza katıldığında, yalnızca gemi inşa endüstrisi ve tedarik zinciri için değil, ulaştığı tüm limanlar ve destinasyonlar için anlamlı ekonomik bir etki yaratacak, kıyı turizmini güçlendirecek ve yerel toplulukların ekonomik konuda toparlanmasını destekleyecektir.”

MSC Seascape, kardeş gemisi MSC Seashore gibi, çığır açan Seaside sınıfının bir üst evrimidir - Seaside EVO gemileri, misafirler için yepyeni özellikler, alanlar ve deneyimlerle zenginleştirildi ve genişletildi. Gemi, 13.000 m2'lik açık alan dahil olmak üzere, yenilikçi tasarım özellikleriyle konukları denizle buluşturmak için tasarlandı. Kasım 2022'de hizmete girmesi planlanan 169.400 GT’luk gemi, 5.877 misafiri ağırlayabilecek.

Bay Vago, "Ayrıca MSC Seascape, bu tersanede ve bölgede devam eden yatırımımızın yanı sıra sıfır etkili seyahat operasyonlarına ulaşmak için uzun vadeli vizyonumuzla ilerleme hedefimizi temsil etmektedir. İnşa ettiğimiz her yeni gemi gibi, MSC Seascape'i emisyon azaltma ve atık su arıtma sistemleri dahil olmak üzere en yeni çevre teknolojileri ve çözümlerinden bazılarıyla donatıyoruz. Ayrıca bu gemi, konuk eğlencesi açısından çığır açıcı, dinamik ve heyecan verici RoboCoaster deneyimini sunan ilk gemimiz olacak.”

Fincantieri CEO'su Giuseppe Bono şunları söyledi: “Madeni para töreni en eski denizcilik geleneklerinden biridir ve ayrıca gemi yapımcısı için her zaman özel bir anı temsil etmektedir. Böylecee sembolik olarak, ilk kez gemiye binecek olan gelecekteki yolculara ve mürettebata iyi bir dilek tutuyoruz. Tersanemizde şekillenmekte olan bu muhteşem gemi ile yolcuların çok yakında eskisi gibi tekrar denizlere açılacağına eminim” dedi.

Bu tören, MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, Fincantieri CEO'su Giuseppe Bono'nun yanı sıra, gemi sahibi üyeleri, tersane yönetimi ve MSC Seascape proje ekiplerinin katıldığı özel bir etkinlikti ve mevcut sağlık yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Son Çevresel Teknoloji Harikası:

MSC Seascape'in çevresel referansları, gazı zararsız nitrojene dönüştürerek nitrojen oksit emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmak için, geminin dört Wartsila 14V 46F motorunun her birinde seçici katalitik indirgeme sistemlerini ve gemi emisyonlarından sülfür oksitin yüzde 98'ini ortadan kaldırmak için su ve hibrit egzoz gazı temizleme sistemlerini içermektedir.

Gemide ayrıca deniz memelileri üzerindeki olası etkileri azaltmak için, su altı yayılan gürültü yönetim sistemi de bulunacak.

Konukları denizle buluşturmak için tasarlandı:

Kardeş gemisinde olduğu gibi, MSC Seascape ortak alanlarının yüzde 65'i yeniden tasarlandı, konuk deneyimi geliştirildi ve konuklara denizle bağlantı kurmak için farklı alanlar ve konumlar sunuldu:

• 12 farklı kabin tipi ile 2.270 kabin ve arka tarafta hayranlık uyandıran balkonlu süitler

• Açık havada yeme ve içme için birçok seçenek sunan 11 yemek mekanı, 19 bar ve salon

• Muhteşem okyanus manzarasına sahip çarpıcı sonsuzluk havuzu da dahil olmak üzere, altı yüzme havuzu

• MSC Yacht Club, geminin ön güvertesinde muhteşem okyanus manzarasına sahip, yaklaşık 3.000 m2'lik alanıyla MSC Cruises filosunun en büyüğü ve en lüksü

• 540 metre uzunluğunda suya yakın geniş bir sahil gezinti yolu

• 16. güvertede, okyanusun eşsiz manzarasına sahip, cam zeminli muhteşem Bridge of Sighs Köprüsü

MSC Seascape, şirketin devam eden uzun vadeli büyüme planının bir parçası olarak şu anda yapımı devam eden üç gemiden biridir.

Vira Haber