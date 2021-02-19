MSC Cruises'un En Yenilikçi Yeni Nesil Gemisi MSC Seashore Lansmanına 6 Aylık Geri Sayım Başladı

MSC Cruises, MSC Seashore gemisinin bu Ağustos ayında Akdeniz rotası ile hizmete girmesine sadece altı ay kala, hattın şimdiye kadarki en yenilikçi yeni nesil gemilerinden biri olacağına dair yeni ayrıntılarını açıkladı. Seaside gemi sınıfının öncü tasarımını ve oyunun kurallarını değiştirerek, konukları denize daha fazla yaklaştırmayı hedefleyen ilk Seaside EVO gemisi olan MSC Seashore, konuklar için yepyeni özellikler, mekanlar ve deneyimlerle geliştirildi. Göz alıcı tasarımıyla bu gemi sınıfı, seyahat keyfini açık alanda geçirmek için tasarlandı ve MSC Seashore bu durumu yepyeni bir seviyeye taşıyacak.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, "İnşa ettiğimiz her yeni gemiyle MSC Cruises, yenilikler yapmaya ve tasarım sınırlarını zorlamaya devam ediyor. MSC Seashore, genişletilmiş ve daha da zenginleştirilmiş bir gemi olarak Seaside sınıfının bir evrimini temsil ediyor. Ortak alanların %65'i, misafirlerimiz için gerçekten benzersiz bir deneyim için yeniden tasarlandı. Yeni arka tasarım, panoramik deniz manzaralı iki güverteyi kapsayan ve yeni eğlence deneyimleri sunan yepyeni bir Cabaret Rouge salonunu misafirlerimize sunmamızı sağladı. Özel restoran deneyimi, güverte 8'deki Chef's Court ile tamamen yeniden tasarlandı ve burayı barlar ve restoranlar için gidilecek yer haline getirdi. Etkileyici çift katlı genişletilmiş magrodom havuzu ve geminin arkasındaki muhtelem Infinity Pool havuzu dahil olmak üzere tüm havuzlar geliştirildi."

Pierfrancesco Vago sözlerine şöyle devam etti: “Yalnızca tasarım ve misafir deneyimi açısından değil, aynı zamanda en son teknolojilerin kullanımıyla da yenilik yapmaya devam ediyoruz. MSC Seashore, Fincantieri tarafından geliştirilen, yeni bir hava sanitasyon sistemine sahip dünyadaki ilk yolcu gemisi olacak. "Güvenli Hava", konuklara ve mürettebata temiz ve güvenli hava sağlamak için virüs ve bakterilerin %99'unu ortadan kaldıran UV-C ışın teknolojisini kullanır.”

MSC Cruises’ın en yeni amiral gemisinin bazı önemli özellikleri:

• Dinlenmek ve güneşlenmek için çeşitli açık hava barları, yemek mekanları, havuzlar ve güverte alanını içeren 13.000 m2 açık alan

• Muhteşem jakuzi ve iki yeni Infinity Pool havuzu dahil olmak üzere genişletilmiş havuz başı alanıyla altı büyüleyici yüzme havuzu

• Bir içecek alıp açık havada yürüyüş yapmak, yemek yemek veya temiz deniz havasının keyfini çıkarmak için 540 metre uzunluğundaki suya yakın bir gezinti alanı

• İki görkemli yeni Owners Suite ile dört güvertede 3.000 metrekarelik en büyük ve en lüks MSC Yacht Club

• Arka taraftaki süitler dahil olmak üzere 11 farklı tipte balkonlu kabin ve süit, 15 m2'ye kadar özel teras sunan genişletilmiş balkonlu 50 teraslı süit ve açık havada özel jakuzisi ile 32 farklı süit

Yeni Tasarım Özellikleriyle Dış Mekan

MSC Seashore, misafirleri denizle buluşturmak için bir dizi tasarım özelliği sunuyor. Şirketin yeni amiral gemisi 339 metre ile filodaki en uzun gemi olacak ve dünyanın en büyük gemi inşa gruplarından biri olan ve yolcu gemisi tasarım ve yapımında lider konumundaki Fincantieri tarafından İtalya'da inşa edilen en büyük gemi olacak.

Göze çarpan tasarım özellikleri arasında, 8. Güvertedeki Infinity Pool havuzunun 16-22 metre yukarısındaki eşsiz seyir noktasında bulunan muhteşem cam zeminli Bridge of Sighs Köprüsü, çarpıcı panoramik görüşlü arka asansörler ve geminin her iki tarafında yer alan cam zeminli yürüyüş alanı bulunmaktadır.

Üstün Havuz Başı Konforu

MSC Seashore'daki havuz deneyimi, daha genç konuklar için heyecan ve macera, rahatlamak isteyenler için havuz başında dinlenme fırsatı sunan altı havuz, iyileştirmeleriyle ve yeni özellikleriyle yepyeni bir seviyeye taşındı.

• Güverte 8’deki geminin en arkasında yer alan Infinity Pool havuz, cam bir duvarla sarılı olarak okyanusun kesintisiz manzarasını sunmaktadır.

• MSC Seashore, Güverte 8'de açık hava gezinti yolunun her iki yanında birer tane olmak üzere, çarpıcı deniz manzarası ile iki yeni (infinity whirlpool) hidromasajlı küvetler bulunmaktadır;

• Güverte 18'de ana havuz - Long Island Havuzu iki farklı seçenek sunar, konuklar yüzmeyi ya da sadece ayakta durup suda takılmayı seçebilirler. Geminin bu bölümünü daha da geliştirmek adına Long Island Pool, geniş bir su alanı oluşturmak için Pirate Cove temalı aquapark ile bağlantılı durumda. Çocuk kulüpleri de 18. güvertede yer almaktadır.

• Gemi daha sıcak havalar için tasarlandı fakat, Jungle Pool Havuzu, gerektiğinde kapalı bir havuz alanı oluşturmak için kapatılabilen daha büyük bir magrodoma sahiptir.

Açık Havada Yeme-İçme

Konukların açık havanın tadını çıkarmalarını ve onları denize daha fazla yaklaştırmayı amaçlayan vizyonunun bir parçası olarak gemi, yepyeni alanlarla birlikte çeşitli açık hava bar ve kafe alanları sunmaktadır.

• MSC Seashore, beş özel restorana ev sahipliği yapan Chef's Court için Güverte 8’de yeni bir konum sunuyor. Özel restoranların bu yeni konumu, restoranlarda daha iyi bir deniz manzarası ve MSC Cruises'a özgü et lokantası Butcher's Cut ile ilk kez ikonik sahil şeridinde açık havada oturma ve yemek yeme imkanı sunacak

• MSC Seashore’un geniş büfesi, artık bar gibi açık havada yeni bir yemek alanı sunacak – Sky Bar, misafirlerin yemeklerini dışarıda yemelerini veya akşamları deniz havasında dinlenip rahatlamalarını sağlayacak.

• Aurea deneyimi konukları, şık açık lounge alanı ve barı ile, özel Top 19 Solarium'un keyfini çıkarabilirler.

En Büyük ve En Lüks MSC Yacht Club

Gemilerin ön güverteleri üzerinde yer alan, dört güverteye yayılan ve nefes kesici deniz manzaraları sunan MSC Yacht Club, MSC Seashore'da yaklaşık 3.000 metrekarelik alanıyla MSC Cruises filosunun en büyüğü ve en lüksü olacak.

• Bir MSC Cruises gemisini diğerlerinden ayıran unsurlardan biri, zarif ve şık iç tasarımıdır ve bu, yeniden tasarlanan konsiyerj alanı ile farkedilebilir. Dört güvertenin birleşimiyle, misafirlerini gerçek bir VIP gibi hissetmelerini sağlayan MSC Yacht Club'ın giriş alanı, üç katlı 46 metrekarelik arkadan aydınlatmalı Onyx duvar ve MSC Cruises imzalı ışıltılı Swarovski merdivenleri ile daha da etkileyici ve görkemli.

• Zarif Top Sail Lounge'da dinlenirken, köprünün üstündeki alana bağlı açık mekan ile deniz manzaralı özel gurme restoranda benzersiz bir yemek keyfi.

• Daha büyük bir özel havuz, standart bir jakuzi ve sekiz koltuklu panoramik yeni bir jakuzi, geliştirilmiş ve genişletilmiş havuz alanı ve güneşlenme terası ile 2.000 m2’lik bir alan.

Akdeniz ve Karayip Rotaları

Ağustos 2021'de hizmete girdikten ve açılış sezonunu İtalya'nın Cenova, Napoli, Messina limanlarının yanı sıra Malta'da Valetta, İspanya'da Barselona ve Fransa'daki Marsilya limanları ile Akdeniz’de geçirdikten sonra, MSC Seashore ana limanı Miami olarak ABD'ye gidecek.

Vira Haber