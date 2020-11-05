MSC, Gebze-Trieste Arasında Express Servis Başlatıyor

MSC, 2019 yılında Avrupa içi kapı teslim taşımalar için İzmir’den başlattığı geniş ve hızlı dağıtım ağına sahip “TRIESTE EXPRESS” servisine bir yenisini daha ekliyor. İzmir’den sonra Gebze’den de Trieste’ye express servis başlatan MSC, ihracat yüklerini en kısa transit süreler ile varış noktasına ulaştıracak. TIR ile yapılan karayolu taşımalarına en iyi ve en güvenli alternatif olarak sunulan yeni denizyolu servisi sayesinde ihracatlar kara sınır kapısı sıkıntısı yaşanmadan gerçekleşecek.

Her Cumartesi Gebze Safiport Limanı’ndan çıkarak İtalya - Trieste’ye varacak olan servis, 4 günde Trieste Free Port’ta olacak ve Asyaport üzerinden Safiport’a dönüşünü tamamlayacak.

Express Servis ile yükler, MSC gemilerinde yer ve ekipman garantisi ve Anadolu’dan Gebze’ye uzanan, İtalya-Trieste’den tüm Avrupa’ya yayılan tren ağı sayesinde gemi kalkışına müteakip 10-12 gün transit sürelerle adrese teslim edilecek.

9 Avrupa Ülkesine Erişim

Ayrıca MSC Grubu’nun global demiryolu ağı ile MSC’ye özel trenlerle Trieste’den Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Macaristan, İsviçre, Slovakya, Polonya’ya hızlı teslimatlar yapılacak.

Yeni Trieste servisinde, ihracat yükleyicileri için alternatif seçenekler sunularak; Smart (akıllı) konteyner, rampası olmayan alıcılar için Cross Docking ve konvensiyonel teslim seçeneği, LCL Servis (parsiyel yükleme), T1, Avrupa’da depolama ve dağıtım gibi tercihe ve ihtiyaca göre lojistik çözümler üretiliyor. Depoları kullanan ihracatcılar, mallarını istedikleri kadar depolayıp, alıcının istediği tarih ve miktara göre 24 saat içerisinde kapı teslim yapabilme imkanına da sahip oluyor.

Avrupa’da gümrükleme hizmetlerinin MSC Grubu güvencesiyle gerçekleştirileceği serviste kara sınır kapısında yaşanan aksaklıklar ortadan kaldırılırken; karayolu taşımalarında yaşanılan olumsuzluklara da sınırsız ekipman desteği ile son verilecek.

Vira Haber