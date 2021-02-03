MSC İkinci El Gemi Alımını Hızlandırıyor: Son Üç Haftada Sekiz Gemi!

Alphaliner analiz şirketinin bildirdiğine göre İsviçre merkezli konteyner hattı Mediterranean Shipping Company (MSC), son üç hafta içinde sekiz tane ikinci el konteyner gemisi satın aldı.

Alphaliner’in son raporuna göre MSC, şu anda Hapag-Lloyd’a kiralanan 2001 yapımı 2.764 teu Westermoor’u Alman amatör Hans Peterson’dan satın aldı. Şirket ayrıca 2008 yapımı kardeş gemiler olan 2.546 teu BF Osprey ve BF Mahia'yı Alman armatör Foroohari'den satın aldı. Gemilerin, sırasıyla ONE ve MSC'ye kiralandığı bilinmekte.

MSC'nin ayrıca Borealis yönetimindeki 2003 yapımı 1.683 teu Bomar Vanquish ve Bomar Valor'u satın aldığı bildirildi. Bomar Valor Maersk tarafından işletilirken, Bomar Vanquish'in MSC'ye kiralandığı bilinmekte.

Buna ek olarak, MSC'nin Oslo merkezli Atlantica Shipping'den 1,730 teu'luk 1998 yapımı Miro ve 2002 yapımı Spero'yu, ayrıca Jebsen Shipping Partners'tan da 1996 yapımı 1,122 teu'luk Boundary'yi satın aldığı anlaşıldı.

2020'DE 20 KONTEYNER GEMİSİ SATIN ALDI!

VesselsValue verilerine göre, MSC 2020 yılında toplam 20 konteyner gemisi satın aldı. Analistler MSC'nin yakında dünyanın en büyük taşıyıcısı olarak Maersk'i geçebileceğini öne sürmüştü.

Vira Haber