MSC küresel denizciliik ağını Filipinler ofisi ile güçlendiriyor

Dünyada 480 ofisiyle 6 kıta, 155 ülke ve 500 limanda hizmet veren MSC (Mediterranean Shipping Company); hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Küresel taşımacılık ve lojistikte lider MSC, Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de yerel acentesini açtı.



MSC, ülkemizin en büyük Transit konteyner limanı olan Asyaport/Tekirdağ başta olmak üzere servis verdiği 14 liman ile Türkiye ve Filipinler arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Filipinler’in başkenti Manila’da yeni ofisini hizmete açtı.



100 milyona yakın nüfusu ile önemli bir pazar olan Filipinler’e ticaret, MSC’nin giderek büyüyen global ağı ile gelişecek. Son 15 yılda 4 kat artan Filipinler - Türkiye ticaretinde iş hacmi 229 milyon doları aştı. Yükselen ticarette en büyük payı ihracatta gıda ürünleri, ithalatta elektronik entegre devreler alıyor. Türkiye ihracatının önemli sektörlerinden un sektörünün gözde ihracat ülkesi olan Filipinler, Türkiye için Angola’dan sonra ikinci en büyük pazar.



MSC bu pazarda yerini sağlamlaştırmak ve müşterilerine en iyi servisi vermek adına Manila ofisininin ardından Filipinlerin en kalabalık şehirlerinden Davao ve liman şehri Cebu ofislerini de hizmete açmaya hazırlanıyor.

Vira Haber